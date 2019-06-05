Буде шукати заміну? Між Коломойським і Зеленським спалахнув конфлікт – ЗМІ

Олігарх Ігор Коломойський втрачає вплив на президента України Володимира Зеленського, який поступово відмежовує себе та своє оточення від людей бізнесмена.

Таку заяву зробили журналісти LIGA.net, посилаючись на дані декількох джерел. У статті припускається, що олігарх спробує "створити противагу президенту", щоб захищати свої інтереси.

У матеріалі звертається увага на те, що партія Зеленського "Слуга народу" не хоче надавати місця в списку на парламентських виборах для людей Коломойського.

Так, представник передвиборного штабу політсили сказав, що жодних домовленостей із бізнесменом щодо списку в Раду "немає і бути не може".

"Ми поставили собі за мету, щоб у наших списках було мінімум чинних нардепів і політиків. Ми хочемо молодих, але вже досвідчених і успішних людей", – заявили в штабі "Слуги народу".

Також представник партії вказав на скандальну статтю видання theБабель, співінвестором якого є Коломойський, про членів і "донорів" політсили.

"На theБабель вийшов матеріал про те, що нас фінансує бізнес-партнер Саші Януковича (сина-втікача президента Віктора Януковича. – Ред.) і соціолог [Сергія] Арбузова (колишній перший віце-прем'єр і глава Національного банку України. – Ред.). Мені здається, це чітко ілюструє "вплив" Коломойського на нас", – пояснив співрозмовник.

Крім цього, джерела в парламенті стверджують, що глава Адміністрації президента, адвокат Коломойського Андрій Богдан "відколовся" від свого "великого клієнта".

"Богдан включив кар'єриста і думає найперше про себе. Він як юрист буде грати в свою гру. У Коломойського Богдана вже вважають мало не зрадником", – сказав журналістам один із нардепів, знайомий із юристом.

Також, як зазначили журналісти, останні заяви самого Зеленського свідчать про те, що він не поділяє планів Коломойського.

Наприклад, слова олігарха про дефолт він назвав "продуманою акцією", а на запитання про ПриватБанк відповів, що буде на боці народу.

"У Коломойського вважають, що Зеленський виконав своє призначення – потопив Порошенка. Тепер він повинен заспокоїтися і не тягнути ковдру. Якщо Зеленський буде чинити опір, то Коломойський буде робити все, щоб через одні вибори Зеленського взагалі не було в коаліції", – підсумував джерело видання.

Володимир Зеленський і Ігор Коломойський Обозреватель

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