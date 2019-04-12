"Буде сенсація": дипломат дав прогноз на зустріч Порошенка і Зеленського з Макроном

Зустрічі кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського із лідером Франції Еммануелем Макроном, які заплановані на 12 квітня, покажуть, хто такий Зеленський, бо українці досі цього не знають.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 рр. Володимир Огризко. Буде цікаво, що скаже український актор і шоумен, переконаний він.

"Думаю, це буде навіть сенсацією. Цей день буде дуже важливим і в зовнішніх політичних моментах, і для внутрішнього розуміння українців того, хто такий пан Зеленський, бо досі ми цього не знаємо", — сказав дипломат.

Перемовини виглядатимуть по-різному, адже йдеться про зустрічі із чинним президентом Порошенком та кандидатом на посаду глави України Зеленським, запевнив Огризко. Він пояснив, що відмінності будуть навіть із точки зору протокольних формальностей.

24 канал

"Зустріч буде із Петром Порошенком, який виконує свої безпосередні функції і який є главою держави сьогодні, а з іншого боку йдеться про кандидата у президенти Зеленського, який хоч і має шанси, але все одно є поки що кандидатом. В одному випадку це буде повний державний прийом, а в іншому, скажімо так, неформальна зустріч", — додав дипломат.

Це буде перший випадок, коли Зеленському доведеться говорити не загальними фразами, а відповідати конкретно, сказав Огризко.

"Буде дуже цікаво потім послухати реакцію Макрона. Думаю, він захоче почути не те, що "ми за все хороше і проти всього поганого", а конкретні речі, що стосуються того самого просування в НАТО, ЄС, позиції стосовно Росії. Розмови мають бути предметними", — запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв уточнив, що чинний глава держави і кандидат у президенти Володимир Зеленський мають намір у п'ятницю, 12 квітня зустрітися у Парижі з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!