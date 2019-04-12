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"Буде сенсація": дипломат дав прогноз на зустріч Порошенка і Зеленського з Макроном

8.4тЧитати матеріал російською

Зустрічі кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського із лідером Франції Еммануелем Макроном, які заплановані на 12 квітня, покажуть, хто такий Зеленський, бо українці досі цього не знають.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 рр. Володимир Огризко. Буде цікаво, що скаже український актор і шоумен, переконаний він.

"Думаю, це буде навіть сенсацією. Цей день буде дуже важливим і в зовнішніх політичних моментах, і для внутрішнього розуміння українців того, хто такий пан Зеленський, бо досі ми цього не знаємо", — сказав дипломат.

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Перемовини виглядатимуть по-різному, адже йдеться про зустрічі із чинним президентом Порошенком та кандидатом на посаду глави України Зеленським, запевнив Огризко. Він пояснив, що відмінності будуть навіть із точки зору протокольних формальностей.

"Буде сенсація": дипломат дав прогноз на зустріч Порошенка і Зеленського з Макроном

24 канал

"Зустріч буде із Петром Порошенком, який виконує свої безпосередні функції і який є главою держави сьогодні, а з іншого боку йдеться про кандидата у президенти Зеленського, який хоч і має шанси, але все одно є поки що кандидатом. В одному випадку це буде повний державний прийом, а в іншому, скажімо так, неформальна зустріч", — додав дипломат.

Це буде перший випадок, коли Зеленському доведеться говорити не загальними фразами, а відповідати конкретно, сказав Огризко.

"Буде дуже цікаво потім послухати реакцію Макрона. Думаю, він захоче почути не те, що "ми за все хороше і проти всього поганого", а конкретні речі, що стосуються того самого просування в НАТО, ЄС, позиції стосовно Росії. Розмови мають бути предметними", — запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв уточнив, що чинний глава держави і кандидат у президенти Володимир Зеленський мають намір у п'ятницю, 12 квітня зустрітися у Парижі з лідером Франції Еммануелем Макроном.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Володимир Огризко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Скирда Женя
Скирда Женя
Вот вот, именно предметный разговор, хотя может они просто вместе третью часть "слуги" посмотрят и всего делов...)
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Макрон - гей. Перед встречей с ним нужно сдать анализы на спид. случаи они же всякие бывают...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Позорище, анализы перед смотринами сдали?)))
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