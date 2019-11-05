"Буде ще одна революція!" Клімкін розповів про паніку Путіна через Дебальцеве

Взимку 2015 року під час боїв за Дебальцеве в оточенні насправді опинилися російські окупанти, а не українська армія. Це змусило президента Росії Володимира Путіна серйозно панікувати і вдатися до маніпуляцій фактами і підступних погроз Києву.

Про це в інтерв'ю для проєкту "Хроніки неоголошеної війни" заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Запис опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернися живим" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"Я пам'ятаю, як Путін сказав: "Дебальцеве наше, ваші війська перебувають там в оточенні, вони у котлі. Подивіться, що буде. Це буде ще одна революція в Україні", – процитував слова лідера країни-агресора Клімкін.

Він також додав, що Путін тоді взагалі не хотів визнавати, що в оточенні насправді опинилися його війська, хоча йому про це прямо говорили представники Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час нещодавнього візиту на Донбас помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова він дав прочуханки ватажкам терористів "Л/ДНР". Обговорюючи питання "паспортизації" жителів ОРДЛО, він зірвався на крик і з матюками погрожував своїм "підопічним".

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