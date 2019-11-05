Головна Новини
5 листопада • оновлено в 17:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Буде ще одна революція!" Клімкін розповів про паніку Путіна через Дебальцеве

4.2т Читати матеріал російською

Взимку 2015 року під час боїв за Дебальцеве в оточенні насправді опинилися російські окупанти, а не українська армія. Це змусило президента Росії Володимира Путіна серйозно панікувати і вдатися до маніпуляцій фактами і підступних погроз Києву.

Про це в інтерв'ю для проєкту "Хроніки неоголошеної війни" заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Запис опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернися живим" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Я пам'ятаю, як Путін сказав: "Дебальцеве наше, ваші війська перебувають там в оточенні, вони у котлі. Подивіться, що буде. Це буде ще одна революція в Україні", – процитував слова лідера країни-агресора Клімкін.

Новини
"Іхтамнєт": Путін відзначив російських танкістів за Дебальцеве держнагородами

Він також додав, що Путін тоді взагалі не хотів визнавати, що в оточенні насправді опинилися його війська, хоча йому про це прямо говорили представники Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час нещодавнього візиту на Донбас помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова він дав прочуханки ватажкам терористів "Л/ДНР". Обговорюючи питання "паспортизації" жителів ОРДЛО, він зірвався на крик і з матюками погрожував своїм "підопічним".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Павло Клімкін Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
20
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... в окружении на самом деле оказались российские оккупанты, а не украинская армия." Он чё, этот Климкин, "КУ-КУ" совсем?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Где сказал? Кому сказал? Может это голоса в голове Чугункина ему сказали голосом Путина?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / думки