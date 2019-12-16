"Буде нерівним": Пристайко розкрив деталі нового обміну полоненими

Найближчий обмін полоненими між Україною і Росією буде нерівним, оскільки в Києва вже немає достатнього обмінного фонду.

У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян, зазначив у інтерв'ю "УНІАН" міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Цей обмін вимагає більш гнучкого підходу, і буде нерівна кількість людей. Все залежить від того, яка межа можливого в переговорних командах. Ми готові до дуже серйозних компромісів для того, щоб забрати максимальну кількість наших людей. Межа нашого компромісу була продемонстрована, як ви пам'ятаєте, з моряками. Ми мали, згідно з рішенням трибуналу, фактично отримати 24 людини, але ми не могли довго чекати, щоб вони перебували за ґратами. Тому ми були змушені віддати за них 24 людини", – сказав він.

Вадим Пристайко "Цензор.НЕТ"

Водночас, підкреслив Пристайко, щодо деяких з цих осіб були дуже сумнівні рішення з точки зору їхньої політичної ваги. Однак Україна все ж пішла на великі поступки через превалювання гуманітарної складової під час ухвалення рішення.

"Цього разу такої великої кількості людей, щоб поміняти одне на одного, у нас немає. Тому це ще більш чутливий обмін. І від кожного сказаного слова, зокрема в засобах масової інформації, буде залежати доля когось, хто може залишитися за ґратами", – підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну полоненими з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсменка республіки Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією буде здійснюватися в три етапи: спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб з Росії і окупованого Криму.

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