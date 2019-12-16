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16 грудня • оновлено в 12:29
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"Буде нерівним": Пристайко розкрив деталі нового обміну полоненими

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Найближчий обмін полоненими між Україною і Росією буде нерівним, оскільки в Києва вже немає достатнього обмінного фонду.

У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян, зазначив у інтерв'ю "УНІАН" міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Цей обмін вимагає більш гнучкого підходу, і буде нерівна кількість людей. Все залежить від того, яка межа можливого в переговорних командах. Ми готові до дуже серйозних компромісів для того, щоб забрати максимальну кількість наших людей. Межа нашого компромісу була продемонстрована, як ви пам'ятаєте, з моряками. Ми мали, згідно з рішенням трибуналу, фактично отримати 24 людини, але ми не могли довго чекати, щоб вони перебували за ґратами. Тому ми були змушені віддати за них 24 людини", – сказав він.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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Водночас, підкреслив Пристайко, щодо деяких з цих осіб були дуже сумнівні рішення з точки зору їхньої політичної ваги. Однак Україна все ж пішла на великі поступки через превалювання гуманітарної складової під час ухвалення рішення.

"Цього разу такої великої кількості людей, щоб поміняти одне на одного, у нас немає. Тому це ще більш чутливий обмін. І від кожного сказаного слова, зокрема в засобах масової інформації, буде залежати доля когось, хто може залишитися за ґратами", – підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

  • У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну полоненими з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсменка республіки Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

  • Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією буде здійснюватися в три етапи: спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб з Росії і окупованого Криму.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Обмін полоненими
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что личный состав пленных бурятов, с дивизии бронетанковой кавалерии уже кончился?
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3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я в шоке. Министр иностранных дел называет людей "обменным фондом". Ну да, это же "вaтники", "ceпары" или как вы там ещё их называете. Процесс расчеловечивания продолжается. Позорище украине
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Так зробіть "рівним"!Наловіть "апалченців ",щоб був" підмінний фонд" та обмінюйте їх на наших громадян.Я,так і знав що в цієї влади одні негаразди,ну так як не в людей.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Кристина Стефанова, смотри как бы плеткой не испытала на своей..Дура!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Кристина Стефанова, да,кстати!Выучи латышский,он у тебя очень плохой,все же,ты пользуешься благами этой цивилизованной страны..Хотя..Скорее всего , с какой ты Риги?!! Ты,из дикой русской провинции;наглая,необразованная , неблагодарная ..Сущий ад!
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