"Буде несправжнім": Вакарчук виступив із різким зверненням щодо Антикорупційного суду

Український співак Святослав Вакарчук вважає, що можливість застосувати вето до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду (АКС) з боку незалежних міжнародних експертів є ключовою для законодавства.

Таким чином він прокоментував ситуацію з розглядом законопроекту про Вищий антикорупційний суд (№7440) у Верховній Раді.

"Якщо міжнародним експертам з бездоганною репутацією не дозволять відсіювати непрофесійних, корумпованих кандидатів до незалежного антикорупційного суду, а їх буде, як завжди, "рятувати" наша ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів. - Ред.), то сенсу в його створенні немає", - написав він у TwitLonger.

За його словами, такий суд буде не справжнім, а "потьомкінським".

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Вакарчук додав, що "робота" такого суду "дискредитує саму ідею незалежного правосуддя" і сприяє тим, хто хоче зберегти "кругову поруку" чинного політичного істеблішменту.

"Я знаю, що в будь-якому проекті закону завжди є багато технічних неточностей або некоректних формулювань. Їх треба уникати. Але є речі, які роблять той чи інший закон ключовим! У законі про Антикорупційний суд такою річчю є можливість міжнародними незалежними експертами накладати вето на того чи іншого кандидата на посаду судді", - наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня нардепи проголосували за попередній варіант законопроекту про Антикорупційний суд, який ще не містить узгодженої позиції щодо повноважень громадської ради міжнародних експертів.