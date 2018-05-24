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"Буде несправжнім": Вакарчук виступив із різким зверненням щодо Антикорупційного суду

27.6тЧитати новину російською

Український співак Святослав Вакарчук вважає, що можливість застосувати вето до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду (АКС) з боку незалежних міжнародних експертів є ключовою для законодавства.

Таким чином він прокоментував ситуацію з розглядом законопроекту про Вищий антикорупційний суд (№7440) у Верховній Раді.

"Якщо міжнародним експертам з бездоганною репутацією не дозволять відсіювати непрофесійних, корумпованих кандидатів до незалежного антикорупційного суду, а їх буде, як завжди, "рятувати" наша ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів. - Ред.), то сенсу в його створенні немає", - написав він у TwitLonger.

За його словами, такий суд буде не справжнім, а "потьомкінським".

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Вакарчук додав, що "робота" такого суду "дискредитує саму ідею незалежного правосуддя" і сприяє тим, хто хоче зберегти "кругову поруку" чинного політичного істеблішменту.

"Я знаю, що в будь-якому проекті закону завжди є багато технічних неточностей або некоректних формулювань. Їх треба уникати. Але є речі, які роблять той чи інший закон ключовим! У законі про Антикорупційний суд такою річчю є можливість міжнародними незалежними експертами накладати вето на того чи іншого кандидата на посаду судді", - наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня нардепи проголосували за попередній варіант законопроекту про Антикорупційний суд, який ще не містить узгодженої позиції щодо повноважень громадської ради міжнародних експертів.

Особа
Святослав Вакарчук
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Верховна Рада України
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