У Порошенка пояснили, чому МВФ не дає грошей Зеленському

Міжнародні партнери України не довіряють нинішньому керівництву держави і вимагають від президента України Володимира Зеленського через ухвалення закону про банки довести свою незалежність від олігархів. Саме через недовіру МВФ не відкриває нову кредитну програму для нашої країни. Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Чому з МВФ так важко йдуть перемовини? Тому що саме до Зеленського немає довіри у цьому міжнародному світі, був би Порошенко – давно би вже домовився", – зазначив Герасимов.

Нардеп нагадав, що Зеленський отримав владу в країні з великим запасом економічно] міцності, але вже з осені 2019 року економіка пішла в піке, і епідемія коронавірусу лише погіршила ситуацію.

"У країні немає грошей, нам потрібна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ви говорите, що співпраця з МВФ – це погано, виходить, що 100 країн у світі, які звернулися до МВФ – вони всі дурні? Жоден інвестор не зайде у країну, якщо у неї немає співпраці з МВФ. І зараз все просто: буде співпраця – не буде дефолту, не буде співпраці – буде дефолт!", – застеріг Герасимов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Герасимов різко розкритикував Зеленського за провальну підготовку до пандемії коронавірусу. На думку нардепа, держава зовсім не подумала про безпеку медиків, що ризикують заразитися найбільше - і саме через це кількість хворих на коронавірус лікарів та медсестер в Україні сягнула 900 осіб.