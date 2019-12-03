Головна Новини
3 грудня • оновлено в 20:40
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Буде членом НАТО": Столтенберг виступив із гучною заявою про Україну

14.2т
Читати матеріал російською

Україна і Грузія обов'язково будуть членами НАТО, хоча чіткі терміни цього поки невідомі. Тому доти країни повинні цінувати проміжні стадії на шляху до вступу в Альянс.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції NATO Engages у Лондоні, передає "Європейська правда".

Коментуючи перспективи подальших відносин з Альянсом, він наголосив, що рішення про членство України залишається незмінним.

"НАТО вирішив на саміті у Бухаресті у 2008 році, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. Це рішення залишається в силі, хоча і не встановлено чіткий таймлайн щодо вступу. Зараз наше завдання – знайти, як допомогти Україні і Грузії просуватися до вступу", – заявив Столтенберг.

Новини
"Послідує з усіх країн!" У НАТО заявили про відповідь на "агресію Росії"

Україна в НАТО

Україна в НАТО

"Белсат"

Генсек наголосив, що існують проміжні етапи співпраці з Альянсом, які Київ і Тбілісі також повинні цінувати. "Є багато між повним "членством" та "нічим". І тому важливо проводити реформи", – вважає він.

Столтенберг додав, що співпраця навіть без певних часових перспектив важлива. "Це добре для України, і добре для НАТО. Зокрема – з огляду на те, що Грузія бере участь у нашій місії в Афганістані", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше стало відомо, що президента України Володимира Зеленського на зустріч країн НАТО у Лондоні не покликали.

  • Зі свого боку глава МЗС України Вадим Пристайко вирушив туди тільки після суспільної критики на адресу української влади щодо відсутності представників країни серед учасників конференції.

  • А лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що уряд має терміново ухвалити постанову про підтримку надання Плану дій щодо членства України в НАТО.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Україна
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
31
Коментарі
39
56
Смішно
78
Цікаво
55
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Украина обязательно будет в НАТО. А рассия уже в *опе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Старая морковка перед носом Украины! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
ЙйВ Сети "гуляет" история о молодом украинце Алексее Яремчуке, переехавшем в Германию. Он рассказывает, что столкнулся с самой настоящей травлей со стороны своих новых коллег после ярких рассказов про Майдан и про то, как он воевал в Донбассе. Доходило не только до брани в адрес Яремчука, но даже до того, что немцы обвиняли украинца в нацизме. После того как ему сломали нос и уволили, Яремчук снова задумался об эмиграции, пишет riafan.ru. Жизнь превратилась в ад, признался украинец.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги