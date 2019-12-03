"Буде членом НАТО": Столтенберг виступив із гучною заявою про Україну

Україна і Грузія обов'язково будуть членами НАТО, хоча чіткі терміни цього поки невідомі. Тому доти країни повинні цінувати проміжні стадії на шляху до вступу в Альянс.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції NATO Engages у Лондоні, передає "Європейська правда".
Коментуючи перспективи подальших відносин з Альянсом, він наголосив, що рішення про членство України залишається незмінним.
"НАТО вирішив на саміті у Бухаресті у 2008 році, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. Це рішення залишається в силі, хоча і не встановлено чіткий таймлайн щодо вступу. Зараз наше завдання – знайти, як допомогти Україні і Грузії просуватися до вступу", – заявив Столтенберг.
Україна в НАТО
"Белсат"
Генсек наголосив, що існують проміжні етапи співпраці з Альянсом, які Київ і Тбілісі також повинні цінувати. "Є багато між повним "членством" та "нічим". І тому важливо проводити реформи", – вважає він.
Столтенберг додав, що співпраця навіть без певних часових перспектив важлива. "Це добре для України, і добре для НАТО. Зокрема – з огляду на те, що Грузія бере участь у нашій місії в Афганістані", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стало відомо, що президента України Володимира Зеленського на зустріч країн НАТО у Лондоні не покликали.
Зі свого боку глава МЗС України Вадим Пристайко вирушив туди тільки після суспільної критики на адресу української влади щодо відсутності представників країни серед учасників конференції.
А лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що уряд має терміново ухвалити постанову про підтримку надання Плану дій щодо членства України в НАТО.
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