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''Буде Афганістан'': Білорусі напророкували визвольну війну у випадку атаки РФ

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Білорусі може загрожувати військовий сценарій, схожий із кровопролиттям в Афганістані, у разі якщо уряд Росії надумає захопити країну.

Про це заявив екс-кандидат на пост президента Білорусі й один із лідерів Білоруського Національного Конгресу Миколай Статкевич в інтерв'ю ведучим ток-шоу The Week Пітеру Залмаєву і Тарасу Березовцю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми не дозволимо цій людині, яка 20 років частинами продавала нашу незалежність, завершити цей процес цілком. Врешті-решт у нас 500-річна традиція партизанських воїн. Тут другого Криму не буде, буде другий Афганістан", — сказав екс-кандидат на пост президента.

Миколай Статкевич

Миколай Статкевич

politring.com

Статкевич розповів, що повного поглинання Білорусі Росією не відбудеться.

"Найпоширеніша емоція у відношенні до Лукашенка, в першу чергу, серед його колишнього електорату середнього і старшого віку — це ненависть. Так ось, якщо навіть ненависний народом диктатор спробує отримати чергові дотації, чергову дозу наркотику для підтримки свого великого економічного колгоспу на плаву шляхом здачі реального суверенітету, то це тільки прискорить його кінець", — відмітив опозиціонер.

Він додав, що з часів отримання Білоруссю суверенітету підтримка незалежності населення зросла з 27% до 90-95%. Це навіть не дивлячись на те, що Лукашенко частинами продавав білоруську мову, культуру, історію, телевізійний простір і стратегічні позиції в економіці.

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За соціологічними опитуваннями, які озвучив Статкевич, 1 млн білорусів готовий зі зброєю захищати свою країну. "Як тільки ми побачимо реальну небезпеку, сотні тисяч людей вийдуть на вулиці", — зазначив Статкевич.

Також опозиціонер підкреслив, що Україні варто побоюватися вторгнення Росії через територію Білорусі, тому що у Лукашенка є два варіанти розвитку: через реформи та діалог із патріотами чи шляхом здачі країни.

"Його ж не дарма 20 років годували, вони просто гальмували становлення нашої держави, не давали нам відбутися, не давали побудувати нам нормальну економіку і раціонально-орієнтоване свідоме суспільство", — сказав Статкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
Білорусь
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Если вы, руссские "заблудились" в лесу, то крикните "Белоруссия" и тогда вас быстро найдут толпы белорусов с упреками, что правильно "Беларусь"... Можно ещё крикнуть “На Украине”. Но тогда из лесу вы точно не выйдете !
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Medved George
Medved George
Цимельман Филя, Задрот вонючий! Кого и когда вы кормили? Нищие лапотники,продающие всё ворованное, алмазы - Якутия, нефть, газ - Сибирь, у вас ордынских рабов, из всего вашего, только репа да болота! Чушкари задроченные!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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