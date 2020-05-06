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6 травня • оновлено в 23:19
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Буде 5 бюлетенів: у "Слузі народу" розповіли, коли відбудуться місцеві вибори

4.3т
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Місцеві вибори в Україні відбудуться в жовтні 2020 року. Відповідне рішення ухвалить Верховна Рада в середині липня.

Про це заявив глава партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Найближчі два-три тижні ми формуємо план змін до Виборчого кодексу, вносимо їх у зал, обговорюємо та ухвалюємо десь до кінця червня. І, фактично, до середини липня Верховна Рада виконає свої конституційну функцію та оголосить місцеві вибори там, де це робить Верховна Рада. В інших суб'єктах новостворених громад це зробить ЦВК", – повідомив нардеп.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

За його словами, на місцевих виборах громадяни отримають відразу п'ять бюлетенів, а в Києві – два.

"Якщо ми розглянемо вибори в ОТГ, то там є бюлетень до ради ОТГ – це перший, другий – голова ОТГ, третій – районна рада, четвертий – обласна рада, п'ятий – староста цього селища. У Києві простіше – їх буде два", – пояснив політик.

Корнієнко додав, що всі бюлетені матимуть різні кольори, а ЦВК проводитиме роз'яснювальну роботу з населенням.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стало відомо, як у президента Володимира Зеленського готуються до нових виборів в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Місцеві вибори в Україні
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
вибори в ОТГ вибори в Україні Партія Слуга народу Верховна Рада України
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