Будапештському меморандуму вже 26 років. Навіщо ми відмовилися від ядерної зброї й чому Україну не врятували від РФ

26 років тому, 5 грудня 1994 року, лідери України, США, Росії та Великобританії підписали знаменитий Будапештський меморандум про гарантії безпеки через приєднання Києва до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Його цинічно порушили у 2014-му, Україна втратила Крим і пів території Донбасу.

Чому ж Захід не став на захист нашої держави і що ж насправді підписала Україна в Будапешті у 1994-му, розбирався OBOZREVATEL.

Що офіційно передбачав Будапештський меморандум?

США, РФ і Великобританія взяли на себе зобов'язання:

поважати незалежність, суверенітет і кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти країни (крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН);

утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам реалізацію Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій із боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерної зброї проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації в разі виникнення ситуації, унаслідок якої постає питання щодо цих зобов'язань.

Лідери України, США, Великобританії та Росії підписують Будапештський меморандум у грудні 1994 року

Що ж ми отримали насправді, коли територіальна цілісність України опинилася під загрозою?

У лютому 2014-го Росія, країна-підписант, цинічно вторгнулася на територію України й підступно, під виглядом незаконного референдуму, окупувала спершу півострів Крим, а через півтора місяця розпочала війну на сході України.

Тепер де-факто Росія контролює Крим і незаконно називає його частиною своєї держави. Майже половина Донбасу також залишається окупованою, але без "приєднання" до РФ.

На початку російсько-українського конфлікту Захід, зокрема США та Великобританія, намагалися не втручатися, а лише дипломатично вказували на своїй занепокоєності й натякали, що у війну з Росією ніхто з них вступати не збирається через загрозу початку Третьої світової.

Однак через посилення війни на Донбасі у 2014-му Захід таки спромігся ввести санкції проти Росії й оголосив про її міжнародну ізоляцію. Росія вилетіла із клубу світових держав G-8, санкції проти неї продовжили, проте територіальна цілісність України не поновилася.

"Україну обманули"

Леонід Кравчук, перший президент України:

– Україна не могла підписати Будапештський меморандум, бо українські ракети та ядерні боєголовки вже у 1997 році ставали небезпечними. Це був момент їхньої смерті. Ми мали би або позбутися їх, або ж змінити. Їх виготовлення відбувалося в Росії, а постачань, як таких, не існує, бо це ж ядерна зброя. Було вирішено: Україна має позбутися ядерної зброї, і не тому, що вона так хоче, а тому, що підписала договір про розброєння.

Чому ж Україну не захистили у 2014-му? Не хотіли. Загальні інтереси європейського світового характеру були вищими за інтереси України. Коли почалася анексія Криму, а потім і війна на Донбасі, вони весь час повторювали: не дратуйте Росію, бо може розпочатися конфлікт, а за ним – Третя світова. Це речі, які називаються "своє ближче до тіла". А Україна опинилася зовні. Кучма в одному з інтерв’ю сказав: "Нас обдурили, коли підписували документ про ядерну зброю". Обдурили, – сказав він. Так і є.

"В Україні цей документ перетворили на посміховисько"

Юрій Костенко, міністр екології та ядерної безпеки 1995-1998 рр.:

– З погляду міжнародного права Будапештський меморандум не має юридично зобов’язувальних гарантій, оскільки він не ратифікований національними парламентами країн-підписантів. Наприклад, гарантія безпеки для Австрії після Другої світової, яка забезпечувалася США і СРСР, у вигляді договору була ратифікована Радянським Союзом, США і Австрією. Такий тип документа називається юридично зобов’язувальним.

Однак Будапештський меморандум має величезну політичну вагу, бо під ним стоять підписи глав держав.

Якщо говорити про те, як в Україні цей документ перетворили на посміховисько, я можу однозначно сказати, що це робота антиукраїнських сил – що всередині держави, що зовні.

Війна на території українського Донбасу почалася ще 2014 року

Україна отримує допомогу від ЄС, куди входила Великобританія, і від США у вигляді підтримки нашої територіальної цілісності через санкції, які вів Захід для зупинення агресії Росії в Україні.

Торік у вересні на одній із конференцій я запитав в американців, чому ж США не керуються Будапештським меморандумом, надаючи нам допомогу і з фінансування військових програм, і з летальної зброї. І почув таку дивну відповідь: керівництво вашої держави не ставить питання, щоб саме Будапештський меморандум був в основі допомоги США Україні, зокрема щодо летальної зброї.

Україна не мала грошей на утримання ядерної зброї

Іванна Климпуш-Цинцадзе, ексвіцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Тодішнє керівництво України фактично підписало документ про наміри. А наміри – це не обов'язки. Будапештський меморандум, на жаль, не розвинувся в якусь серйозну угоду, яка реально гарантувала б нашу безпеку. З одного боку, є великі питання до тодішнього президента, який не добився прямих зобов'язань і кращих умов для країни. Але з іншого – нині важко об'єктивно говорити про це. Україна не мала контролю над зброєю на своїй території та грошей на її утримання. Небажання позбутися цієї валізи без ручки могло призвести до міжнародної ізоляції молодої держави. Усі ці фактори треба враховувати.

Однак очевидно, що Україна має всі підстави вимагати компенсації від РФ за завдані збитки, і не лише через Будапештський меморандум, а спираючись на велику кількість інших документів міжнародного права.

Якщо говорити про відповідальність саме за невиконання цього меморандуму – це дуже складна юридична історія, бо її там не прописано. Водночас це дуже важлива точка політичного тиску на Росію і можливість залучення до цього тиску інших підписантів.

Країну захищає армія, а не меморандум, вважає Зеленський

Чи робить щось Україна, щоби привернути увагу до виконання меморандуму? Офіційно нинішня влада не зверталася до країн-підписантів щодо цього. Проте особиста позиція президента Володимира Зеленського є такою, що країну захищає тільки сильна армія, ядерна зброя та НАТО, а не документи чи меморандуми.

"Не можна вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує. ХХІ століття – право сильного", – сказав він у лютому цього року на Мюнхенській конференції з безпеки.

Однак питання про Будапештський меморандум внесли до президентського опитування в день місцевих виборів в Україні, оскільки "воно важливе для стратегії з відродження нашої обороноздатності".

Про що саме може йтися – невідомо досі.