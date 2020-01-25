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25 січня • оновлено в 23:38
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"Брудне болото!" Сенцов прийняв різке рішення щодо майбутнього через Зеленського

8.5т
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Колишній український політв'язень Олег Сенцов не планує починати політичну кар'єру.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", заявивши, що для такого рішення "потрібно мати дуже сильну мотивацію".

"Тому що я бачу приклад Зеленського, який стрибнув на цю сковорідку і якому дуже важко. Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається вникнути в усе це і розібратися. Але політика – брудне болото", – заявив Сенцов.

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"Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз в цьому сенсу для себе", – додав він.

Сенцов і Зеленський після обміну полоненими

Сенцов і Зеленський після обміну полоненими

ОП

Як писав OBOZREVATEL, недавно Сенцов виступив з промовою на економічному форумі в Давосі, де заговорив про Путіна і війну на Донбасі.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
какая радость, а то мы прям ждем,когда в политику пойдешь, там только тебя не хватало...
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3
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Сенцов, да и ты не интересен никому. Ты же по профессии режиссёр, а не экономист/юрист/политик/агроном и тп. Занимайся своей профессией, не выгляди глупо.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Мощно поставил на место! Он ангел!
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