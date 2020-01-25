"Брудне болото!" Сенцов прийняв різке рішення щодо майбутнього через Зеленського

Колишній український політв'язень Олег Сенцов не планує починати політичну кар'єру.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", заявивши, що для такого рішення "потрібно мати дуже сильну мотивацію".

"Тому що я бачу приклад Зеленського, який стрибнув на цю сковорідку і якому дуже важко. Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається вникнути в усе це і розібратися. Але політика – брудне болото", – заявив Сенцов.

"Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз в цьому сенсу для себе", – додав він.

Сенцов і Зеленський після обміну полоненими ОП

Як писав OBOZREVATEL, недавно Сенцов виступив з промовою на економічному форумі в Давосі, де заговорив про Путіна і війну на Донбасі.

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