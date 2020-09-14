Бродський рятував, а Коломойський займався "шкурняками": Корбан дав епатажне інтерв'ю журналістці Крюковій

Бізнесмен Геннадій Корбан, якого раніше називали "людиною" Ігоря Коломойського, у відвертому інтерв'ю розповів про стосунки з мільярдером, а також про те, хто його рятував із в'язниці і чому йому довелося покинути країну.

Корбан поспілкувався із заступницею головного редактора видання "Страна" Світланою Крюковою і журналістом Денисом Рафальським, інтерв'ю було опубліковано в понеділок, 14 вересня. Крім взаємин із Коломойським, Корбан також зізнався, як потрапив у велику політику колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, яку роль в його долі зіграв бізнесмен і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, а також дав прогноз щодо п'ятого президента Петра Порошенка.

Познайомив Богдана з Коломойським

Корбан розповів, що довго дружив з ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом, який був його адвокатом після арешту. За словами Корбана, він теж "неодноразово брав участь у долі" Богдана, і навіть познайомив його з Ігорем Коломойським.

"І не тільки. Ми з Михайлом Бродським за ручку відвели його до Андрія Клюєва [перший віцепрем'єр-міністр України в 2010-2012 роках]. У 2010 році, коли Верховний суд розглядав позов Юлії Тимошенко про скасування результатів виборів після перемоги Януковича. Я відрекомендував Богдана як гарного фахівця і запропонував Клюєву взяти його в команду. Він дуже добре вписався в цю компанію і став близьким помічником Миколи Азарова.

Взагалі-то Богдан швидко переключається на нових друзів. А старі стають нецікавими. Рік тому Богдан назвав президента своїм найкращим другом, а тепер мочить його в інтерв'ю", – розповів Корбан.

Андрій Богдан. 1k.com.ua

Із в'язниці Корбана витягав Бродський, а не Коломойський

Під час перебування під арештом Корбан думав, що його "щиро намагаються врятувати". Він розповів, що Коломойський "про щось торгувався з Порошенком".

"Коли після "помаранчевої революції" заарештували Бориса Колесникова, Рінат Ахметов був готовий платити будь-які гроші і домовлятися, просто, щоб його друга і соратника витягнути з в'язниці. Я вважав, що Коломойський теж готовий – все-таки 20 років разом.

А паралельно я підтримував стосунки зі своїм другом Бродським, який вів свої переговори з Адміністрацією президента, щоб мене витягнути. Тоді Бродський і Коломойський були в конфлікті і не спілкувалися між собою. Бродський мені розповів, що ніхто не висуває жодних вимог, про які говорить Коломойський. І що мова в цих переговорах взагалі не про мене. Я зрозумів, що потрібно тягнути час..." – згадав Корбан.

Потім у СІЗО Корбан дивився по телевізору пресконференцію, на якій партію УКРОП "передали в руки Палиці, а той її остаточно добив". За словами Корбана, коли він перебував у лікарні, то хотів зв'язатися телефоном із Коломойським, але той не захотів розмовляти.

"Коломойський займався своїми "шкурняками", а Бродський мене рятував, без будь-якої мотивації, тільки тому, що ми друзі. Він ходив, по чотири години стояв у Порошенка в приймальні. Його спеціально закривали в кімнаті без туалету, а Бродський діабетик. Він терпів. Чекав Порошенка, щоб вчергове попросити. Це правда. А Коломойський не вжив жодної спроби. Він просто викреслив цю історію зі свого життя", – розповів Корбан.

Михайло Бродський.

Про Порошенка й умови звільнення

Коли Корбан вийшов на свободу, то підписав угоду зі слідством і визнав себе винним. За його словами, тоді "не було іншого шляху".

"Коли мої соратники від мене відмовилися, єдине, що я міг робити – рятувати себе. Якби мені в 2014 році хтось сказав, що так трапиться, я б не повірив, як не повірив би і в те, що слідом за Порошенком, мене почне труїти Коломойський. Я повинен був взяти провину за один із епізодів на себе. Виїхати з країни. Піти з політики. І перестати критикувати Порошенка", – розповів він.

Петро Порошенко. Скриншот із відео

Про котлетні вечірки Коломойського

Корбан розповів, що багато разів бував на вечерях у бізнесмена, де "є завсідаї" з близького оточення. Вечері проходять в офісі, де є їдальня. З неї Коломойський може потрапити прямо в робочий кабінет для паралельних зустрічей.

"Всі гості повинні дуже чітко вловлювати настрій. Якщо гарний – вечір вдався, якщо поганий – Коломойський може кинутися на будь-кого з них. Усі знають цю манеру. Терплять і тихо його ненавидять", – зазначив Корбан.

За словами Корбана, бізнесмен "хоче, щоб його боялися або відчуває повноту влади у такий спосіб". Однак далеко не з усіма Коломойський може спілкуватися подібним чином.

"Бродський, бувало, міг нах*й послати. Брати Суркіси це робили регулярно. Для Коломойського це "холодний душ". Він навіть штрафувати їх намагався. Наприклад, говорив Суркісу-молодшому: "Якщо ти мене посилаєш нах*й, із тебе 100 тисяч доларів. А той йому: "Ти мене добре чуєш? Так ось, слухай і рахуй: "Іди на*уй, йди на*уй, йди на*уй ", – розповів Корбан.