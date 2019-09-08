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9 вересня • оновлено в 11:19
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Михайло Бродський
Михайло Бродський
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Обмен неравноценный: отдали убийц, а получили невинных людей

30.6т Читати матеріал російською

Мои мысли по поводу вчерашнего обмена:

1. Обмен надо было делать. Спасибо Зеленскому за мужественное решение (спаси одну жизнь и спасёшь весь мир);

2. Обмен неравноценный (отдали убийц и негодяев, а получили простых и невинных людей);

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До победы еще очень далеко. Враг силен

3. На Нидерланды мне начхать;

4. Наверное, нас обыграли, но и на это начхать.

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Автор
Михайло Бродський Михайло Бродський
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
обмін полонені моряки військовополонені Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Михаила Бродского
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Wick John
Wick John
Украм отдали террористов и убийц мирного населения донбасса ,а они взамен невинных людей
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Waix Alex
Waix Alex
Нидерланды попросили его, на видео
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Букет Красивый
Букет Красивый
Автор тупой рагуль кастрюльный
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