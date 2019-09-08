Мои мысли по поводу вчерашнего обмена:

1. Обмен надо было делать. Спасибо Зеленскому за мужественное решение (спаси одну жизнь и спасёшь весь мир);

2. Обмен неравноценный (отдали убийц и негодяев, а получили простых и невинных людей);

3. На Нидерланды мне начхать;

4. Наверное, нас обыграли, но и на это начхать.

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