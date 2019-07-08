Только что мне звонили от имени Андрея Холодова – 22 номера в списке "Слуги народа". Звонил наш общий знакомый. Передал "привет" от Холодова, а заодно и угрозу уничтожить мой бизнес.

Прекрасная иллюстрация "новых лиц" в "Слуге народа". Кум Медведчука (кстати, это упоминание его более всего бесит), партнер скандального застройщика Микитася, владелец, табачных Т-киосков и огромной виллы в Вене – именно такого человека не хватало в украинской власти. Да, г-да, это уж точно новое лицо...

Сегодня Разумков сообщил, что постоянное проживание в Австрии и наличие двойного гражданства, иностранной виллы и мутного бизнеса не является основанием для исключения из партии. Что ж, как я и думал.

Уже сейчас можно понять, чем будет заниматься Холодов в Раде – переподчинением себе табачного монополиста "Тедис", который приносит сотни миллионов держателям "схемы".

Меня многие пытались запугать – не вышло. Не буду сравнивать Холодова с Кучмой и Кравченко. Лучше обращусь к Зеленскому и Баканову. Сколько бы кум Медведчука не заплатил за место в списке, изучите факты и очистите свои ряды. Это единственный способ для вас сохранить лицо.

Честь дороже всего. По крайней мере, для нас. OBOZREVATEL и я как глава редакционного совета продолжим вести расследование о деятельности Холодова. Угрозы нас не остановят.

P.S. Где они берутся? Фукс, Холодов. В стране нет ответственности. Безнаказанность и грабёж.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!