"Поки що я в нього вірю": Бродський дав Зеленському час до весни

Президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський заявив, що вірить в успіх Володимира Зеленського на посаді президента.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він зазначив, що у глави держави є час до весни, щоб показати свої сили (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я досі вірю в те, що цей хлопець повинен нам усім допомогти. Але йому потрібно пройти курс молодого бійця. Він теж своєрідний "ліфтер" політичний, але по життю ні. Він – гарний хлопець. Він по життю копирсався, дерся з того Кривого Рогу. Виповз – "95 квартал". Молодець", – поділився він.

Бродський дав Зеленському час до весни

При цьому Бродський не впевнений, чи не жахнуться українці від дій Зеленського як президента.

"Я знаю, що він не нікчемний. Він себе зробив сам. А це суперважливо. Він – талановитий хлопець. Зумів. Я поки ще вірю. Він розставив людей, почав міняти. До весни є час – він повинен провести серйозне перезавантаження. Нам потрібні люди, які думають не про рейтинги", – додав Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бродський порадив Зеленському бути ближчим до народу, відверто відповідаючи на питання журналістів.

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