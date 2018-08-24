British Airways і Air France припинять перельоти до Тегерана

Європейські авіаперевізники British Airways і Air France невдовзі припинять авіаперельоти до столиці Ірану. Раніше про такі наміри оголосила авіакомпанія KLM.Британська авіакомпанія British Airways і французька Air France планують невдовзі скасувати рейси до столиці Ірану, щодо якого відновлено санкції США. Як повідомив у четвер, 23 серпня, представник британської авіакомпанії, останній рейс до Тегерана буде здійснено 22 вересня, а днем пізніше буде останній зворотний рейс. Air France оголосила про наміри припинити польоти до Ірану з 18 вересня.

Нідерландська KLM ще на початку липня оголосила про припинення авіасполучення з Тегераном з 24 вересня. Усі три компанії пояснюють своє рішення не санкціями США щодо Ірану, а тим, що сполучення між європейськими столицями і Тегераном не дає очікуваних економічних результатів.

Французька та британська авіакомпанії відновили сполучення з Іраном, припинене після ісламської революції в 1979 році, невдовзі після того, як 2015 року було укладено міжнародну угоду щодо іранської атомної програми.

Санкції США щодо Ірану

У травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід Вашингтона з угоди щодо іранської ядерної програми. 7 серпня США відновили санкції щодо Ірану. Згідно з відповідним указом Трампа, обмежувальних заходів вживають для здійснення економічного тиску на іранський режим, від якого походять загрози, зокрема, розробка і поширення ядерної зброї та підтримка терористичних угруповань.

Як очікується, у листопаді США поновлять дію обмежувальних заходів щодо енергетичного сектора Ірану, а також угод іноземних фінансових установ з іранським Центробанком.