Британський парламент пропонує перенести Brexit

Якщо Лондону і Брюсселю не вдасться домовитись щодо "ірландського питання", дату виходу Великобританії з ЄС доведеться перенести, вважають у профільному комітеті британського парламенту.Комітет з питань виходу Великобританії з ЄС (Brexit) у Палаті громад британського парламенту запропонував перенести дату виходу Великобританії з Європейського Союзу у зв'язку з затягуванням переговорного процесу. Сторони досі не можуть дійти згоди щодо деяких центральних питань - таких, як питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією, йдеться в доповіді комітету, оприлюдненій у неділю, 18 березня.

"Якщо принципові аспекти майбутнього партнерства не будуть визначені до жовтня 2018 року, уряд має прагнути до розширення перехідного періоду", - йдеться в доповіді. Перехідний період, під час якого Лондону і Брюсселю необхідно домовитися про те, як виглядатиме майбутнє партнерство, закінчується 29 березня 2019 року.

Як зазначає агенція AFP, комітет з питань виходу Великобританії з Євросоюзу складається здебільшого з парламентарів, які голосували проти виходу з ЄС. Його голова Гіларі Бенн із опозиційної Соціал-демократичної лейбористської партії заявив, що переговори щодо Brexit знаходяться зараз у "критичній стадії". Якщо уряд у Лондоні не запропонує "реального" плану рішення "ірландського" питання, переговори про вихід Великобританії з ЄС можуть зайти в глухий кут, заявив у березні і голова Європейської ради Дональд Туск.