Британія запропонувала Україні побудувати ракетні катери, але керівництво ЗСУ проти – ЗМІ

Міністр оборони Великобританії Роберт Бен Лоббан Уоллес запропонував керівництву Збройних сил України розгорнути будівництво ракетних катерів на одному з українських судноремонтних заводів.

Як пише "Думская", на командувача ВМСУ Олексія Неїжпапу тиснуть зверху з метою змусити відмовитися від британської пропозиції.

"Якщо коротко, пропозиція виглядає так... Британці розгортають на одному з наших суднобудівних заводів виробництво своїх сучасних швидкохідних ракетних катерів. Відомі загальні характеристики цих одиниць (деталі, ясна річ, тримають в таємниці) – довжина 50 метрів, водотоннажність 400 тонн, швидкість 45 вузлів, основне озброєння складається з восьми протикорабельних ракет", – зазначило видання.

По суті, це невеликий корвет. Питання фінансування теж ніби як вирішене – британська сторона готова надати Україні довгостроковий кредит.

За даними джерела в Міноборони, керівництво армії відмовляється погоджуватися на цей проект і пропонує реалізувати проект 30-річної давності.

"Далеко не всі з військово-морського начальства і представників оборонної промисловості налаштовані прийняти пропозицію Лондона. Дійшло до того, що із запиленого сейфа миколаївського дослідницько-проектного центру кораблебудування витягли проект катера "Гроза" тридцятирічної давності, який нібито можна модернізувати до сучасних стандартів. Керівництву країни його підносять як панацею при захисті нашого узбережжя з моря", – додав автор статті.

При цьому ракетного озброєння для "Грози" поки немає: передбачуваний "Нептун" морського базування ще не створений. Але навіть без нього ціна одного катера – близько 110 мільйонів доларів США. Це приблизно половина корвета типу "Володимир Великий". Британські катери з повним пакетом озброєння будуть коштувати набагато дешевше.

Співрозмовники видання стверджують, що на командувача ВМСУ тиснуть зверху з метою узгодження початку виробництва цієї самої "Грози". Іншими словами, контр-адмірала змушують прийняти половинчасте рішення: нібито ракетний катер без ракет – це не зброя, а тягар.

Командувач ВМСУ Олексій Неїжпапа Facebook Міністерства оборони України

"Треба розуміти, що рішення про виробництво зброї такого класу (малих ракетних корветів) є політичним. Воно на багато років визначить вектор розвитку українських Військово-морських сил. Вибір союзника в особі королівства Віндзорів обіцяє нам великі перспективи і допоможе подолати багато проблем, в тому числі технічні", – підкреслюється в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на озброєння Збройних сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун".