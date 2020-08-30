Британія запропонувала Україні побудувати ракетні катери, але керівництво ЗСУ проти – ЗМІ

На командувача ВМСУ тиснуть зверху з метою змусити відмовитися від британської пропозиції
Керівництво армії пропонує реалізувати проект катера "Гроза" 30-річної давності
При цьому британські катери з повним пакетом озброєння будуть коштувати набагато дешевше
На командувача ВМС тиснуть, щоб він відмовився від британських кораблів. Ілюстрація
Міністр оборони Великобританії Роберт Бен Лоббан Уоллес запропонував керівництву Збройних сил України розгорнути будівництво ракетних катерів на одному з українських судноремонтних заводів.
Як пише "Думская", на командувача ВМСУ тиснуть зверху з метою змусити відмовитися від британської пропозиції.
"Якщо коротко, пропозиція виглядає так... Британці розгортають на одному з наших суднобудівних заводів виробництво своїх сучасних швидкохідних ракетних катерів. Відомі загальні характеристики цих одиниць (деталі, ясна річ, тримають в таємниці) – довжина 50 метрів, водотоннажність 400 тонн, швидкість 45 вузлів, основне озброєння складається з восьми протикорабельних ракет. По суті, це невеликий корвет. Питання фінансування теж ніби як вирішене – британська сторона готова надати Україні довгостроковий кредит", – зазначило видання.
За даними джерела в Міноборони, керівництво армії відмовляється погоджуватися на цей проект і пропонує реалізувати проект 30-річної давності.
"За нашими даними, далеко не всі з військово-морського начальства і представників оборонної промисловості налаштовані прийняти пропозицію Лондона. Дійшло до того, що із запиленого сейфа миколаївського дослідницько-проектного центру кораблебудування витягли проект катера "Гроза" тридцятирічної давності, який нібито можна модернізувати до сучасних стандартів. Керівництву країни його підносять як панацею при захисті нашого узбережжя з моря. При цьому ракетного озброєння для "Грози" поки немає: передбачуваний "Нептун" морського базування ще не створений. Але навіть без нього ціна одного катера здається фантастичною – близько 110 мільйонів доларів США. Це приблизно половина корвета типу "Володимир Великий". Думаю, зайве говорити, що британські катери з повним пакетом озброєння коштують набагато дешевше", – додав автор статті.
Співрозмовники видання стверджують, що на командувача ВМСУ тиснуть зверху з метою узгодження початку виробництва цієї самої "Грози". Іншими словами, контр-адмірала змушують прийняти половинчасте рішення: нібито ракетний катер без ракет – це не зброя, а тягар.
"Треба розуміти, що рішення про виробництво зброї такого класу (малих ракетних корветів) є політичним. Воно на багато років визначить вектор розвитку українських Військово-морських сил. Вибір союзника в особі королівства Віндзорів обіцяє нам великі перспективи і допоможе подолати багато проблем, в тому числі технічні", – підкреслюється в публікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на озброєння Збройних сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун".
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