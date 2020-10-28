Британія та Словенія підтримали створення платформи для деокупації Криму

Велика Британія та Словенія заявили про свою підтримку створення Кримської платформи, завдання якої – захист прав громадян України на окупованому півострові та звільнення його територій.

Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова. Зокрема, про підтримку країн-партнерів було заявлено під час зустрічі дипломатки із послом Великої Британії Меліндою Сіммонз та послом Словенії Томажем Менціном.

"Висловила вдячність за підтримку України на двосторонньому рівні, про що засвідчив нещодавній візит президента України до Великої Британії, та в рамках міжнародних організацій. Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи і відкрита до консультацій", – написала Джепарова.

Зі свого боку Мелінда Сіммонз підтвердила підтримку концепції Кримської платформи та готовність на подальші консультації з цього питання, додавши, що Велика Британія залишається відданою захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

На зустрічі ж із Менціном заступниця очільника МЗС поінформувала його про порушення Росією прав людини в окупованому Криму, мілітаризацію Азовсько-Чорноморського регіону та блокування діяльності української церкви в Криму. "Щиро вдячні Словенії за підтримку ініціативи створення Кримської платформи", – наголосила Джепарова.

У пресслужбі МЗС також додали, що сторони домовилися про співпрацю двох країн в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ. Крім того, посол Менцін наголосив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL: