Британія проти Росії: чи очікувати нових санкцій? (відео)

Шпигунський трилер між Лондоном та Москвою довкола отруєння екс-агента Сергія Скрипаля набирає дедалі більшого розмаху. До засудження Росії підключилися США, ФРН та Франція. Чи призведе це до нових санкцій проти Кремля?Отруєння подвійного агента Скрипаля - чи варто очікувати більш річушої реакції Заходу, наприклад, запровадження нових санкцій проти Кремля? У НАТО вже оприлюднили заяву, яку підписали всі члени Альянсу, про те, що - цитата - цей "напад" однозначно є "порушенням міжнародних правил і угод".