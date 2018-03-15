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Британія проти Росії: чи очікувати нових санкцій? (відео)

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Шпигунський трилер між Лондоном та Москвою довкола отруєння екс-агента Сергія Скрипаля набирає дедалі більшого розмаху. До засудження Росії підключилися США, ФРН та Франція. Чи призведе це до нових санкцій проти Кремля?Отруєння подвійного агента Скрипаля - чи варто очікувати більш річушої реакції Заходу, наприклад, запровадження нових санкцій проти Кремля? У НАТО вже оприлюднили заяву, яку підписали всі члени Альянсу, про те, що - цитата - цей "напад" однозначно є "порушенням міжнародних правил і угод".

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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