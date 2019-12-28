"Брехуни, це заслуга Порошенка!" Українці вибухнули гнівом через газову "перемогу" Зеленського

Слова президента Володимира Зеленського про "маленьку перемогу" України проти "Газпрому", який рішенням Стокгольмського арбітражу компенсував Нафтогазу майже 3 млрд доларів, викликали обурення в українців.

Відповідний допис він опублікував на сторінці у Facebook. Зі свого боку користувачі соцмережі розкритикували його за те, що привласнює собі чужі заслуги.

"Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" $2,9 млрд компенсації рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – згідно з досягнутими домовленостями", – похвалився глава держави.

Українці розкритикували Зеленського за привласнення чужих заслуг

Водночас у коментарях під дописом Зеленського, яких там назбиралося понад 3,6 тис., розгорілася запекла суперечка.

Українці зауважили, що це перемога не чинної, а попередньої влади, зокрема команди п'ятого президента України Петра Порошенка.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

"А ти тут до чого? То все завдяки Пороху та його команді. Ти ж своїми зеленими чоловічками тільки про**раєш досягнення минулої влади", "Ще одна? Хіба були перемоги? Це робота не нинішнього уряду, не примазуйся!", "До чого тут ви до цієї "перемоги"? Це досягнення попередньої влади, яку ви ще й досі не перестаєте критикувати", "Позов до суду подавав Яценюк, Олена Зеркаль із командою високопрофесійно виграла цей суд, а лавровий вінок вдягнув Зеленський. От яким боком він до цього причетний?", "Ці гроші – заслуга попередньої влади, а ви відмовилися від подальших позовів на суму майже 12 мільярдів. Брехуни!!!!" – обурюються люди.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він діятиме п'ять років із можливістю продовження ще на 10 років.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Йдеться, зокрема, про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд

За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт із Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

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