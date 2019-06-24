"Брехня!" Боголюбов розповів, навіщо звернувся до ДМС

Бізнесмен і близький соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов заперечує, що звертався до Міграційної служби для відновлення свого українського громадянства, від якого раніше відмовився.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі LB.ua. Раніше така інформація з'явилася з посиланням на ZN.ua. "Повне брехня! Сьогодні у мене є дозвіл на постійне проживання в Україні – саме за ним я звертався до Міграційної служби", – сказав Боголюбов.

Геннадій Боголюбов LB.ua

"Навесні 2017-го року тодішній президент Порошенко подав до парламенту проект закону про недопущення подвійного громадянства, заявивши, що той, хто хоче мати українське, повинен відмовитися від інших. Я тоді перебував в Лондоні і пішов в наше консульство, де дійсно написав відмову від українського громадянства, оскільки не хотів втрачати свої інші", – зазначив Боголюбов.

Відповідаючи на питання про громадянство він зазначив, що має британський паспорт. "Ситуація змінилася – новий президент сказав, що нас, українців, по всьому світу 65 мільйонів і закликав повертатися, щоб разом змінювати країну. У відповідь на його заклик я приїхав. Але, враховуючи, що у мене британські документи, перебувати на території України безвиїзно я можу лише 90 днів. Тому-то я і пішов до Міграційної служби, щоб попросити дозвіл на постійне проживання – щоб відчувати себе спокійно і не рахувати дні", – додав він.

За словами Боголюбова, в Міграційній службі він зустрів журналіста "Файненшінал Таймс" Романа Олеарчика, "якого я знаю багато років і який буквально отетерів, як мене побачив. Мабуть, думав, що я прийшов когось там корумпувати".

Бізнесмен вважає, що саме після цієї зустрічі у ЗМІ з'явилася інформація про спроби відновити українське громадянство.

"Насправді, я дійсно написав відмову від українського громадянства, але не 15 років тому, а навесні 2017 го року. Влітку мене – згідно моєї заяви – його позбавили. Сьогодні, звичайно, я шкодую про цей вчинок. Проте, після звернення до Міграційної служби, мені видали дозвіл на постійне проживання в Україні, я отримав його в п'ятницю", – резюмував Боголюбов.

Він зазначив, що поки за поновленням українського громадянства не звертався, але не виключає, що зробить це в майбутньому.

У виданні нагадали, що в травні 2019 року державний ПриватБанк почав судові розгляди проти Боголюбова та Коломойського в США.

Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в США звинувачують у нанесенні збитків банку і легалізації на території США сотень мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, змові, незаконному збагаченні. Крім цього, Коломойському і Боголюбову закидають порушення спеціального федерального закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), що передбачає розширені і більш суворі покарання за дії, вчинені в рамках діючої злочинної організації. RICO був написаний саме для того, щоб судити лідерів синдикатів і ОЗУ, які не приймають безпосередньої участі в махінаціях, а лише дають вказівки.

Отримання українського громадянства, згідно з даними джерел ZN.ua, могло убезпечити Боголюбова від екстрадиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук розповіла про борги компаній Коломойського. Підтверджений аудитом борг пов'язаних з олігархом осіб і компаній становить 212 млрд гривень.

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