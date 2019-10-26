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26 жовтня • оновлено в 11:26
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Браво, команда президента сделала всех нас!

2.2т Читати матеріал російською

Пообщался сейчас с моими европейскими коллегами по ПАСЕ. Что я могу сказать по итогам этого общения? Команда президента так старалась "сделать їх разом", что "сделали" сами себя. Вернее всех нас. Ведь из-за поспешных и ошибочных действий Украина потеряла свои места во всех комиссиях и комитетах ПАСЕ. А сейчас еще и не может влиять на принятие решений в комитетах. Почему? Потому что объявив о новой делегации, но не заявив ее на октябрьской сессии, власти Украины подыграли антиукраинским силам в Ассамблее. В итоге полномочия старой делегации аннулированы, а у новой их нет.

Ведь её не заявили. И теперь заседания комитетов ПАСЕ проходят без участия Украины и все вопросы по Украине в итоге будут рассматриваться без нас. А кроме этого мы потеряли всех вице-президентов от групп по нашей квоте, глав и заместителей комитетов, членство от ПАСЕ в GRECO и в Венецианской комисси. И конечно же репортерство. Так и хочется сказать "Браво!". Сейчас приходится, усилиями старых членов делегации и наших друзей в ПАСЕ, защищать эти квоты чтоб потери были минимальными. Надеюсь, что получится.

Новини
"Сделали всех нас, браво": Береза рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ

В итоге некомпетентность и самоуверенность в очередной раз проявили себя. И вместо того, чтоб возглавить антироссийскую коалицию в ПАСЕ, став лидером для делегаций, которые поддерживают наш вектор и фактически проводить свою политику через старую делегацию, а самим выстроить новый формат работы с ПАСЕ, Украина сейчас находится в положении наблюдателя без возможности влияния.

Ну, и кто выиграл от этого положения дел? Точно не Украина.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
"Караул устал".
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Mega Death
Mega Death
Благодаря таким как ид-иотам как Береза, Россию вернули в ПАСЕ))
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
Не этого ли? Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Галактионов Николай Петрович,я рад за Вас, таварысчь.Ваше личное благосостояние увеличилось.Но как это отразится к теме статьи?
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