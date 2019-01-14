"Братні народи": Лукашенко назвав війну в "рідній" Україні "непорозумінням"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність якнайшвидшого врегулювання війни в Україні, назвавши агресію Росії "непорозумінням".

Про це він заявив на зустрічі з лідером громадського руху "Український вибір" Віктором Медведчуком, пише БЕЛТА.

"Це непорозуміння (інакше не назвеш) треба закінчувати. Братські республіки, народи ... Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок власними руками", — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що йому важливо почути позицію Медведчука з багатьох питань, особливо щодо тих подій, які розгортаються в Україні.

Лукашенко і Медведчук belta.by

"Для мене це важливо не тільки тому, що я особисто вболіваю за те, що там відбувається, але і тому, що це наша рідна Україна. Я і служив, багато разів бував там, та й не приховую, що мої давні корені сягають кудись туди, між Черніговом і Києвом, — підкреслив білоруський лідер. — Ще основою всьому є й наші відносини з Україною. І на початку цього конфлікту за нашими даними, а ми чітко вели облік, до 150 тис. людей хлинув потік із України. І ми надали їм рівні умови і права з нашими білорусами. Хоча тоді було непросто. Але, слава богу, все обійшлося. Хтось назад повернувся, хтось їздить туди-сюди, а хтось влаштувався, живе і працює тут як наші близькі, рідні люди. Є і негативні фактори подій, які там відбуваються. Я про це публічно завжди кажу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко вже вісім разів у своїй промові виголосив фразу про ставлення до Росії: "Ми під чужим батогом ходити не будемо". Білоруські журналісти помітили, що він почав її вимовляти з 2014 року. Саме з моменту окупації Криму та під час конфліктів із Кремлем.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!