Брат Єрмака не воював в "Айдарі": з'явилася заява екскомандира батальйону

Брат голови Офісу президента України Андрія Єрмака Денис Єрмак ніколи не воював у складі батальйону "Айдар".

Про це у Facebook повідомили колишній командир штурмової роти "Айдара" Ігор Лапін і колишній боєць батальйону Орест Каракевич у відповідь на публікацію в ЗМІ інформації про те, що той нібито був снайпером.

Денис Єрмак і Богдан Коваль Денис Єрмак / Facebook

Лапін уточнив, що Денис Єрмак приїжджав в АТО кілька разів, фотографувався і все. У складі батальйону він не воював.

"Про нібито снайпінг алібі йому зробив кум "Кузя" (Богдан Коваль), який ніколи, тим більше в 2014 році, не командував групами. Від першого до останнього слова в публікації про Айдар і Єрмака – повна брехня. Цей військовий турист приїжджав у гості (двічі). Перший раз – восени 2014 року. Пару фоток і все", – зазначив Лапін.

Його слова підтвердив колишній боєць "Айдара" Орест Каракевич.

"Те, що він із твоєю, Кузю, групою на ТЕС знімав, не дає тобі право приписувати його до реальних бойових хлопців з Айдара", – наголосив він.

Каракевич додав, що особисто не має нічого проти того, що Денис Єрмак міг воювати в складі інших підрозділів. "Але якого біса писати дурниці про завдання і снайперство в складі Айдара", – обурився він.

Напередодні, 10 квітня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Денис Єрмак воював у складі "Айдара". Про це розповів айдарівець Богдан Коваль. За його словами, Єрмак приїжджав як волонтер, а потім став приїжджати на його прохання і виконував бойові завдання як снайпер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу потрапив черговий фрагмент скандальних "плівок Єрмака", на якому фігуранти обговорюють можливість отримання нагородної зброї.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся