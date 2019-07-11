"Бракує цензурних слів!" Зеленський запропонував масштабну "чистку" політиків

Президент України Володимир Зеленський запропонував посилити очищення влади та додати в люстраціний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які прийшли до влади з 2014 року.

Зеленський повідомив, що майже за два місяці на своїй посаді у нього "не вистачає цензурних слів" через спілкування з чиновниками. Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook.

"Для чого потрібні народні депутати, які залишають недоторканність, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу? Для чого міністри, які розповідають, що українці дуже багато їдять, будують дороги тільки в своєму Facebook і народжують дітей в Америці?" – звернувся з питанням Зеленський.

Також він запитав, навіщо "міністри, які угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок" і "прокурори, які можуть посадити тільки свою печінку".

"Може, обміняти їх на наших полонених? Або одягнути їх в браковані бронежилети? Думаю, найменше, що можна зробити, назавжди позбавити їх права брати участь в управління державою", – заявив він.

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