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30 січня • оновлено в 01:00
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"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар заявив, що звернеться в поліцію із заявою на дівчат-волонтерів, які потрапили в скандал із водієм автобуса через російський серіал.

Своїми аргументами він поділився на сторінці в Facebook. Самих дівчат він назвав націоналістками і звинуватив нібито в дискримінації.

"Нагадаю, що не існує жодних законодавчих обмежень щодо демонстрації кінофільмів при перевезеннях у автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів призвело до того, що згадані дами самостійно покинули автобус. Ця ситуація зайвий раз доводить існування в нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості. Мене, як народного депутата, стурбувала ця новина, особливо стан, у якому зараз перебуває водій автобуса", – видав нардеп.

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Українці збунтувалися проти Брагара, який вирішив покарати волонтерок

Українці збунтувалися проти Брагара, який вирішив покарати волонтерок

За словами Брагара, водій своїми діями демонстрував прагнення знайти компроміс із незадоволеними пасажирами.

"Заклики типу "російська мова не повинна звучати в Україні" – неприйнятні, є такими, що дискримінують і порушують закон, а саме статтю 161 КК. Тому я найближчим часом звернуся із заявою в ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, незалежно від того, є ти патріотом чи ватником. Варто розуміти, що звернення з проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, наприклад, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що ставило під небезпеку і порушувало спокій всіх пасажирів", – висловився він.

На заяву нардепа відповіла одна з дівчат Ярина Чорногуз. "У мене немає сили коментувати цей маразм, мені просто цікаво, доїду я в свою ротацію чи ні. Чи замість неї поїду під арешт. Чи це вже буденна практика для військових добровольців у нашій країні, я так розумію? І чи дадуть мені різні ньюзвани, зелені слуги, боти можливість нарешті трохи відійти від цього інформаційного шуму. Я буду дуже вдячна вам за спілкування з цим епігоном правозахисту гідності, тому що хотіла б сконцентруватися трохи на інших речах, які відбулися в моєму житті", – написала вона. Дівчина додала, що комбатка її батальйону Яна Зінкевич, як народна депутатка, вже готує відповідне звернення.

Заява нардепа також викликала бурю обговорення в мережі. На бік дівчат стали український військовий Олександр Грамарчук і адвокатка Євгенія Закревська. "Нам такі слуги непотрібні! Як твій господар, я тебе звільняю! Їдь запорєбрік!", "Серіал на вимогу повинні вимкнути!" – написали вони.

"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса

Поставив на місце "слугу" і колишній нардеп Володимир Ар'єв. "Ставати на захист прав "русского міра" закінчується завжди поганоі для України (2014-му доведено) і для "захисників"-русскомірцев. Вивчайте матчастину. Корисно", – написав він.

"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса

Інші користувачі приєдналися до дискусії, залишивши сотні незадоволених коментарів: "Ти слуга якого народу?", "Яка ганьбатаке писати!", "Боже, від цих людей залежить якість нашого життя!", "Це бридко!", "Яка трагедія, що ви прийшли до влади!", "Це в Трускавці навчили?", "Сором і ганьба", "Ви гальмо, а не депутат!", "Антинародний депутат!", "Смердить л*йном!"

"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса
"Смердить л*йном!" Українці збунтувалися проти "слуги", який вирішив покарати волонтерок з автобуса

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал. При цьому інших пасажирів трансляція не збентежила.

  • Дівчина разом із подругою зажадали, щоб їх негайно висадили з автобуса прямо серед траси. Доїхати до найближчого населеного пункту вони відмовилися. В результаті водій їх випустив.

  • Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал зі своїм водієм, назвавши скандал ганебним і підтримавши волонтерок. Незабаром водія звільнили з роботи.

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Читайте всі новини по темі "Скандали з депутатами Верховної Ради" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Скандали з депутатами Верховної Ради Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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cook george
cook george
Які взагалі можуть бути демонстрації фільмів, серіалів, тієї ж музики, в автобусі, поїзді. Це ж совок, для 73 відсотків совкових рагулів. Нормальній людині нема де подітись. Якось повертався в експресі з Києвп. Спека
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cook george
cook george
cook george, Спека у вагоні, гримить телевізор, всі серії "мєста встрєчі" поспіль. Для людини, яка не дивиться телевізор і все це совкове лайно, справжня тортура.
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