Народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар заявив, що звернеться в поліцію із заявою на дівчат-волонтерів, які потрапили в скандал із водієм автобуса через російський серіал.

Своїми аргументами він поділився на сторінці в Facebook. Самих дівчат він назвав націоналістками і звинуватив нібито в дискримінації.

"Нагадаю, що не існує жодних законодавчих обмежень щодо демонстрації кінофільмів при перевезеннях у автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів призвело до того, що згадані дами самостійно покинули автобус. Ця ситуація зайвий раз доводить існування в нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості. Мене, як народного депутата, стурбувала ця новина, особливо стан, у якому зараз перебуває водій автобуса", – видав нардеп.

Українці збунтувалися проти Брагара, який вирішив покарати волонтерок

За словами Брагара, водій своїми діями демонстрував прагнення знайти компроміс із незадоволеними пасажирами.

"Заклики типу "російська мова не повинна звучати в Україні" – неприйнятні, є такими, що дискримінують і порушують закон, а саме статтю 161 КК. Тому я найближчим часом звернуся із заявою в ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, незалежно від того, є ти патріотом чи ватником. Варто розуміти, що звернення з проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, наприклад, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що ставило під небезпеку і порушувало спокій всіх пасажирів", – висловився він.

На заяву нардепа відповіла одна з дівчат Ярина Чорногуз. "У мене немає сили коментувати цей маразм, мені просто цікаво, доїду я в свою ротацію чи ні. Чи замість неї поїду під арешт. Чи це вже буденна практика для військових добровольців у нашій країні, я так розумію? І чи дадуть мені різні ньюзвани, зелені слуги, боти можливість нарешті трохи відійти від цього інформаційного шуму. Я буду дуже вдячна вам за спілкування з цим епігоном правозахисту гідності, тому що хотіла б сконцентруватися трохи на інших речах, які відбулися в моєму житті", – написала вона. Дівчина додала, що комбатка її батальйону Яна Зінкевич, як народна депутатка, вже готує відповідне звернення.

Заява нардепа також викликала бурю обговорення в мережі. На бік дівчат стали український військовий Олександр Грамарчук і адвокатка Євгенія Закревська. "Нам такі слуги непотрібні! Як твій господар, я тебе звільняю! Їдь запорєбрік!", "Серіал на вимогу повинні вимкнути!" – написали вони.

Поставив на місце "слугу" і колишній нардеп Володимир Ар'єв. "Ставати на захист прав "русского міра" закінчується завжди погано – і для України (2014-му доведено) і для "захисників"-русскомірцев. Вивчайте матчастину. Корисно", – написав він.

Інші користувачі приєдналися до дискусії, залишивши сотні незадоволених коментарів: "Ти слуга якого народу?", "Яка ганьба – таке писати!", "Боже, від цих людей залежить якість нашого життя!", "Це бридко!", "Яка трагедія, що ви прийшли до влади!", "Це в Трускавці навчили?", "Сором і ганьба", "Ви гальмо, а не депутат!", "Антинародний депутат!", "Смердить л*йном!"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал. При цьому інших пасажирів трансляція не збентежила.

Дівчина разом із подругою зажадали, щоб їх негайно висадили з автобуса прямо серед траси. Доїхати до найближчого населеного пункту вони відмовилися. В результаті водій їх випустив.

Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал зі своїм водієм, назвавши скандал ганебним і підтримавши волонтерок. Незабаром водія звільнили з роботи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!