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БПП залишив ще один нардеп: що відомо

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У вівторок, 28 травня, народний депутат України Сергій Каплін вийшов із фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.

Про це на ранковому пленарному засіданні в парламенті заявив спікер ВР Андрій Парубій.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до ч. 3 ст. 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Сергія Капліна зі складу депутатської фракції" Блок Петра Порошенка", – сказав голова Ради.

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Зазначимо, що згідно з п. 6 ст. 81 Конституції України, вищий керівний орган партії може позбавити депутатського мандата нардепа в разі його виходу з фракції.

Сергій Каплін переміг на парламентських виборах у 2014 році, висунувшись в одномандатному виборчому окрузі №144 (Полтава) від БПП.

Сергій Каплін

Сергій Каплін

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня народні депутати України Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Аркадій Корнацький вийшли з депутатської групи БПП.

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Особи
Сергій КаплінАндрій Парубій
Місце
Україна
Теги
БППВерховна Рада Українидепутат
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Да и х..й с ним,невелика потеря.
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Максимова Карина
Максимова Карина
Моя блaгoдаpность тoмy, кто пoкaзал мне прекpасный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁2m4qy1 Простo пpoйдя пpocтой oпрос полyчила почти полугодовую заpплату)) Пользуйтecь, покa eщe eсть вoзможноcть=)
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