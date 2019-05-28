БПП залишив ще один нардеп: що відомо

У вівторок, 28 травня, народний депутат України Сергій Каплін вийшов із фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.

Про це на ранковому пленарному засіданні в парламенті заявив спікер ВР Андрій Парубій.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до ч. 3 ст. 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Сергія Капліна зі складу депутатської фракції" Блок Петра Порошенка", – сказав голова Ради.

Зазначимо, що згідно з п. 6 ст. 81 Конституції України, вищий керівний орган партії може позбавити депутатського мандата нардепа в разі його виходу з фракції.

Сергій Каплін переміг на парламентських виборах у 2014 році, висунувшись в одномандатному виборчому окрузі №144 (Полтава) від БПП.

Сергій Каплін LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня народні депутати України Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Аркадій Корнацький вийшли з депутатської групи БПП.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!