Божок попросив про усунення з посади в МЗС через тиск Венедіктової

Заступник голови МЗС України Єгор Божок написав заяву про усунення з посади через тиск генерального прокурора Ірини Венедіктової в справі про нібито порушення при призначенні Сергія Семочка.

Про це дипломат повідомив в Twitter, опублікувавши фотокопію заяви від про відсторонення з посади.

"Генпрокурорка Венедіктова істерить, що мій "дипломатичний статус заважає їй по мені працювати і не дає вирішити в суді потрібні постанови по справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги" попросив про відсторонення сам", – йдеться в повідомленні .

Скріншот

Заява Божко (Twitter Єгор Божок)

У чому суть провадження та що говорить адвокат

Нагадаємо, що колишній глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок 10 квітня 2020 року отримав підозру в рамках справи про незаконне, на думку ДБР, призначення на посаду першого заступника глави СЗР Сергія Семочка. Нібито той був призначений на цю посаду за указом п'ятого президента Петра Порошенка без подання глави відомства, як того вимагає закон України "Про Службу зовнішньої розвідки".

Основною статтею у підозрі Божку є "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень" (ч.4 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Адвокат дипломата Наталія Дригваль надала детальну інформацію п справі, яка виявилася в розпорядженні OBOZREVATEL. Юристка назвала дії Венедіктової "незаконними, непрофесійними і смішними", а ініційовану проти Божка справу "ганьбою української прокуратури".

Дригваль зазначила, що ОГП незаконно виніс її підзахисному підозру в скоєнні злочину.

"Дипломату інкримінують виконання на попередній посаді указу президента України про призначення Семочка на посаду першого заступника керівника української розвідки. Але ніяких підстав, більш того – жодного рішення суду або чинного президента України про визнання цього указу незаконним в природі не існує. Необгрунтованість звинувачень на адресу Божка вже встановлено судом у всіх інстанціях", – підкреслила адвокатка.

На думку Дригваль, Венедіктова, як юрист з багаторічним стажем виявилася нездатною кваліфікувати "злочин" Божка.

"За логікою звинувачення, Божок, який виконав, на їхню думку, "незаконний" указ президента, є "виконавцем злочину", а попередній президент, який власне видав той указ, – лише "співучасником або підбурювачем", а не "організатором". Це повний абсурд! " – зазначила адвокатка.

Дригваль повідомила, що заяви Венедіктової про нанесення Божком матеріального збитку і нібито розголошення державної таємниці, є брехнею і маніпуляцією.

"Численними рішеннями судів вже давно встановлено, що заробітна плата за фактично виконану роботу не може вважатися збитком ... Розголошення державної таємниці в СЗРУ також не зафіксовано, оскільки Семочко, як співробітник СБУ на момент переходу на військову службу в СЗР вже давно мав чинний допуск до держтаємниці високого рівня. Що в цій ситуації дійсно серйозно, так це те, що вища посадова особа в українській прокуратурі вдається до відвертих маніпуляцій щоб прикрити свою невідповідність займаній посаді", – сказала адвокатка.

Також юристка додала, що щодо листа колишнього глави СЗРУ Євдокимова, на якому базується генпрокурорка, то вже подано заяву про злочин через введення в оману правоохоронних органів.

Відповідь за адвокатський запит (фото Наталії Дригваль)

Відповідь за адвокатський запит (фото Наталії Дригваль)

Відповідь за адвокатський запит (фото Наталії Дригваль)

Відповідь за адвокатський запит (фото Наталії Дригваль)

Відповідь за адвокатський запит (фото Наталії Дригваль)

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