"Боже, що я тут роблю?" З'явилося промовисте фото Беленюка в Раді

Український борець, народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк потрапив в об'єктив камери під час засідання Верховної Ради.

Сумне і замислене фото політика опублікував Ян Доброносов в своєму Facebook. У мережі посміялися над забавним знімком (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

"Скільки ще поправок залишилося, хто знає?" – написав фотограф.

Жан Беленюк facebook.com/yan.dobronosov

"Боже, боже, що це діється", "о, а я з таким виразом обличчям дивлюся засідання Ради", "боже, що я тут роблю?", "негоже ходити в парламент у кенгуру. У політика є дрескод", – пишуть в коментарях.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Жан Беленюк прокоментував скандальне відео з російським спецназом, опубліковане в Instagram боксером Василем Ломаченко.

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