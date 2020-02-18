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18 лютого • оновлено в 21:12
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"Боже, що я тут роблю?" З'явилося промовисте фото Беленюка в Раді

4.3т
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Український борець, народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк потрапив в об'єктив камери під час засідання Верховної Ради.

Сумне і замислене фото політика опублікував Ян Доброносов в своєму Facebook. У мережі посміялися над забавним знімком (щоб подивитисядоскрольте до кінця сторінки).

"Скільки ще поправок залишилося, хто знає?" – написав фотограф.

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Жан Беленюк

Жан Беленюк

facebook.com/yan.dobronosov

"Боже, боже, що це діється", "о, а я з таким виразом обличчям дивлюся засідання Ради", "боже, що я тут роблю?", "негоже ходити в парламент у кенгуру. У політика є дрескод", – пишуть в коментарях.

З'явилося промовисте фото Беленюка в Раді
З'явилося промовисте фото Беленюка в Раді
З'явилося промовисте фото Беленюка в Раді
З'явилося промовисте фото Беленюка в Раді

Як писав OBOZREVATEL раніше, Жан Беленюк прокоментував скандальне відео з російським спецназом, опубліковане в Instagram боксером Василем Ломаченко.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Жан Беленюк
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии Верховна Рада України
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Коментарі
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не попрекну ни цветом кожи, ни странным выраженьем poжи. Но как законотворца, бл*дь, до смepти буду проклинать. :)
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
ЭТО егунда - гляньте на Валуева в Думе ! Глыба !
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