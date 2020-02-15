Боїться образити Путіна? Порошенко розкрив нюанс зовнішньої політики Зеленського

Нова влада на Банковій публічно начебто підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України, втім, мало що робить для цього у практичній площині.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів в інтерв’ю засновнику і головному редактору видання "Газета Виборча" Адаму Міхніку, передає сайт партії.

"З моєї ініціативи курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію записано у Конституції, щоб ніхто не насмілився його змінити. Нові представники влади декларують, що вони за НАТО, але мало що роблять, щоб досягнути цієї мети. Інтеграція з Альянсом – це щоденна важка праця над реформуванням країни. А вони навіть не поїхали на недавній саміт НАТО в Лондоні, бо були дуже зайняті", – нагадав Петро Порошенко.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

Він зазначив, що насправді команда Зеленського боїться образити Путіна.

"Я стараюсь не критикувати нову команду, а давати їй поради. Коли вони відмовились від поїздки до Лондона, я вніс до парламенту проект постанови про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО – дорожньої карти повного членства. Не треба бла-бла-бла, що ви за Альянс. Треба діяти так, як працював я для запровадження безвізового режиму з ЄС", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко в перший день Мюнхенської безпекової конференції провів низку важливих зустрічей із міжнародними партнерами, під час яких обговорив збереження санкцій проти Росії та підтримку реформ в нашій державі.

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