Бояться коронавірусу: в Раді хочуть проводити засідання через інтернет

У "Слузі народу" пропонують Верховній Раді працювати дистанційно, а закони ухвалювати в онлайн-режимі.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в монобільшості. До того ж такі норми вказані й у законопроєкті №3250, текст якого з'явився на сайті парламенту.

У документі, авторами якого є брати Руслан Стефанчук (перший віцеспікер Ради) і Микола Стефанчук ("Слуга народу"), стверджується, що ВР може ухвалювати закони та засідати в комітетах у режимі відеоконференції. Такі акти повинні стосуватися запобігання поширенню коронавірусу, забезпечення національної безпеки та оборони, економічного добробуту, прав людини.

У законі прописаний і формат роботи народних депутатів, послідовність розгляду питань, тощо, Зазначено, що скликати подібні засідання може 150 і більше народних депутатів або спікер парламенту з подання президента України.

Як наголошує співрозмовник у "Слузі народу", навколо цього проєкту багато суперечок у політсилі. Його первинна мета – не допустити карантину для парламенту в складний період. Уже відомо про двох хворих нардепів – Сергія Шахова та Руслана Горбенка, що оптимізму іншим обранцям не додає.

"Є ризик, що частина депутатів просто не прийде на голосування, тому в керівництві хочуть перестрахуватися. Зараз опрацьовуються юридичні моменти відеоголосування, щоб у разі чого ухвалені в такий спосіб закони не оскаржили в судах", – підкреслює джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України збереться 25 або 26 березня на позачергове засідання, де голосуватиме за введення надзвичайного стану та пакет економічних законів через коронавірус.

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