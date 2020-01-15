Насправді Путін на пенсію не зібрався і налаштований передати владу Путіну. Тільки вже не президенту.

У Росії розпочалася операція "наступник Путіна".

І це не постійно ведомий Медведєв. Тут потрібен лідер.

Очевидно, це буде хтось із силовиків.

Судячи з усього, ми бачимо реалізацію традиційної схеми "Ботокс в бороду, біс - в ребро". Владу ВВП передавати нікому не збирається, якщо говорити про прізвища. Якщо про посади, то значна частина повноти влади перейде до парламенту РФ.

Зокрема, у посланні 2020 року Путін заговорив про масштабну политичну реформу.

- Зокрема, він запропонував "довірити Держдумі" ухвалення глави уряду і всього складу Кабінету.

- Призначення президентом силовиків і регіональних прокурорів відбуватиметься після консультацій з Радою Федерацій.

- РадФед матиме можливість ініціювати відсторонення від посад членів Конституційного та Верховного судів.

- Закріплюється так звана вертикаль публічної влади, фактично РФ перетворюється на владу Рад, які цілковито контролюватимуть виконавчі органи.

Фактично, термінове перекроювання Конституції - це прихована форма подальшої узурпації влади. Після 2024 року Путін займе посаду у РАДянській вертикалі, наприклад, глави новосторорюваної Держради. Або, у крайньому випадку, прем'єра... хоча, пазлики більше вказують на його парламентський вектор...

От інституційна фантазія у чоловіка, скажіть?

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