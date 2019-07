Борт Зеленського влаштував колапс в аеропорту Львова

Через посадку борту №1 з президентом України Володимиром Зеленським пасажирів рейсу Київ – Львів висадили не в головному, а в старому терміналі Львівського міжнародного аеропорту імені Данила Галицького.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook український менеджер-економіст, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета.

"Ну, я пройшовся до свого авто, припаркованого біля нового терміналу: швидка хода корисна для здоров'я. Але іноземцям, які спочатку шукали туалет, а потім – свої рейси-стикування, довелося допомагати. Я не дуже розумію, чому ми, платники податків в бідній країні з дефіцитним бюджетом, повинні оплачувати польоти "слуги народу" на особистому борті №1 на таку важливу державну подію, як представлення голови ОДА, коли канцлер багатої Німеччини з профіцитним бюджетом спокійно користується для некритичних ділових поїздок країною, ну, не велосипедом, але поїздами "Інтерсіті" або рейсовими літаками?" – обурився він.

Літак Зеленського Facebook Павла Шеремети

Також Шеремета порадив Зеленському до того, як впроваджувати практику "держави у смартфоні", забезпечити українців конкуренцією на ринку внутрішніх авіаперевезень.

"Для нас це буде справжнім тестом на "кінець епохи жадібності". "Now Everyone Can Fly!" – як гордо каже AirAsia, але на жаль, ще не в Україні", – із сарказмом зазначив економіст.

Люди в коментарях під його постом також висловили обурення колапсом, який виник в аеропорту з вини глави держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Управління державної охорони наказало владі Ужгорода демонтувати на набережній всі смітники через приїзд президента України Володимира Зеленського. В цілому з центру міста зникло 54 урни.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк, який був сценаристом серіалу "Слуга народу", заявив, що Зеленський не може собі дозволити їздити на велосипеді, як це робив головний герой фільму. За його словами, зараз для цього абсолютно невідповідна ситуація, та й взагалі президент на велосипеді – це просто символ.

