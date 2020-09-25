Боррель нагадав Зеленському про реформи: ЄС – не банкомат

Темп реформ в Україні сповільнився, включно з виконанням зобов'язань за Угодою про асоціацію, а перебудова уряду на початку березня і відставка реформістських фігур стали тривожним сигналом.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель в статті, опублікованій на сайті представництва ЄС в Україні. Боррель поділився в ній своїми враженнями від побаченого і почутого в Україні.

Він кілька разів підкреслив, що реформи повинні тривати.

"Як я сказав президенту (Володимиру Зеленському – ред.), Європейський Союз – це не благодійна організація або банкомат: кращий спосіб для нас підтримати Україну – це допомогти в реформуванні країни. Але здійснити ці реформи можуть тільки самі українці", – заявив дипломат.

За його словами, громадяни України все ще очікують, що Зеленський втілить свої обіцянки щодо реформ і змін, з огляду на які він був обраний

Також Боррель зазначив, що Україна залишається серед головних політичних пріоритетів порядку денного Євросоюзу, а продовження реформ критично важливо для країни.

"З початку боротьби ЄС підтримував Україну як її потужний і надійний партнер в сфері економічної інтеграції, підтримки процесу реформ і захисту суверенітету і територіальної цілісності", – зазначив Боррель.

Також він додав, що укладена в 2014 році угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною є найбільш всеосяжною угодою, яку ЄС має з будь-якою країною за його межами.

За словами дипломата, стабільна, процвітаюча і демократична Україна – кращий спосіб стабілізувати сусідство з ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який відвідав Україну. Для цього Київ повинен виконувати вимоги Міжнародного валютного фонду.