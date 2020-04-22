Боротиметься з корупцією на митниці і в податковій: Єрмак призначив радником ексміністра фінансів Уманського

Глава Офісу президента Андрій Єрмак призначив своїм радником ексміністра фінансів Ігоря Уманського, який заявляв, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через "скрутки" (схеми ухилення від сплати податків) ПДВ.

Таку заяву Єрмак опублікував на своїй Facebook-сторінці. За його словами, він запропонував ексміністру механізм, який допоможе винищити всі схеми на митниці і в податковій.

Крім того, Єрмак сказав, що створить групу з правоохоронців, яка займеться винищенням корупції в цих органах. Також буде зібрана команда аналітиків, куди увійдуть українські і міжнародні експерти.

Ігор Уманський

"Вони повинні уважно дослідити всі процеси на митниці і податковій і знайти всі схеми. В результаті ми плануємо отримати від них істотну аналітику і пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди", – написав Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через публікації про "скрутки" колишній міністр фінансів Ігор Уманський вступив у публічну суперечку з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Глава уряду стверджував, що заяви Уманського це популізм, а ексміністр назвав слова прем'єра "дивними" і "поверхневими".