Боротьба за Донбас триває, – Порошенко про річницю звільнення Слов‘янська і Краматорська

Боротьба за вільний український Донбас триває, а Росія досі не зреклася своїх агресивних планів.

Про це п’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив у своєму зверненні до 6-ої річниці звільнення донецьких міст Слов’янська і Краматорська.

OBOZREVATEL приводить повний текст звернення:–

"Шість років тому українські воїни вибили російських бойовиків і 5 липня 2014 року над цими містами було піднято синьо-жовтий прапор.

Ми усі добре пам’ятаємо історичні кадри військової хроніки, на яких мешканці українського Донбасу із вдячністю і пошаною зустрічали наших воїнів-визволителів. Щиро дякую тим, хто вірив і вірить в Україну, тим, хто зараз день за днем наближає нашу перемогу.

Боротьба за вільний український Донбас триває, Російська Федерація не зреклася своїх агресивних планів – про це не варто забувати, щоб не втратити Україну.

Зараз ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й всередині нашої держави. Наступ на армію – вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування. А мені "шиють" державну зраду за наказ про контрнаступ, внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу.

Але ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна.

Слава нашим героям-захисникам! Слава Україні!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 5 липня, в Україні відзначається шоста річниця визволення Слов'янська та Краматорська від російських загарбників. До визначної дати українці заповнили стрічки в соцмережах історичними фото перших перемог наших захисників.