Боротьба за безкоштовні ліки для хворих на рак (відео)

Як "Пацієнти України" і "Крапля крові" моніторять державну закупівлю ліків і контролюють їхній шлях - від тендера до пацієнта. Історія активіста Івана Зеленського.Від активності Івана Зеленського з Кременчука, по суті, залежить життя понад трьох тисяч хворих на рак крові по цІлій Україні. Він керівник благодійного фонду пацієнтів "Крапля крові", яка контролює державні закупівлі ліків і забезпечує доступ хворих до життєвонеобхідних препаратів. Таку діяльність Іван розпочав майже десять років томУ. Після того, як сам випадково під час щорічного медогляду на роботі дізнався, що має хронічну мієлоїдну лейкемію, тобто рак крові.