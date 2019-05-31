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"Боротьба з усім українським!" Кириленко розгромив план оточення Зеленського

1.6тЧитати матеріал російською

Плани оточення президента України Володимира Зеленського у гуманітарній політиці — це боротьба з усім українським.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко у Twitter.

"Співавтор виборчої програми президента Борис Шефір виступив за скасування закону про мову, квот та підтримки українського кіно. Думаю, це і є реальні плани Зеленського у гуманітарній політиці. Якщо так, то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", — написав Кириленко.

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В’ячеслав Кириленко і Володимир Зеленський

В’ячеслав Кириленко і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, співвласник і керівник студії "Квартал 95" Борис Шефір, брат першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, заявив, що із президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися про припинення війни на Донбасі. Серед перших необхідних кроків для цього Шефір назвав скасування закону про мову.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій ШефірБорис ШефірВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Кабінет Міністрів України
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