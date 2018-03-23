Боротьба з корупцією в Україні: Євросоюз втрачає терпіння

Очільник САП Назар Холодницький спростував чутки про намір подати у відставку. Разом із директором НАБУ Артемом Ситником він відвідав Брюссель. НАБУ в ЄС хвалили, але владу України загалом критикували, притому різко.Поки в Україні обговорювали чутки про нібито конфлікт між директором НАБУ Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким і буцімто можливу відставку останнього, у Брюсселі готувалися предметно обговорювати здобутки та проблеми боротьби з корупцією в Україні - з обома очільниками антикорупційних органів у Києві.

Ситник не захотів коментувати

Утім журналісти питання "конфлікту", про який писали українські ЗМІ, оминути не могли. Директор НАБУ прямої відповіді уникнув. "На жаль, специфіка медійного простору в Україні така, що, не маючи жодного офіційного коментаря від уповноважених органів, журналісти пишуть таке, що, чесно кажучи, фантастичний роман просто відпочиває", - сказав від на заході, організований аналітичним центром EPC, що відбувся у приміщенні місії Канади при ЄС увечері середи, 21 березня.

Щодо прослуховування Холодницького Ситник лише підлив олії у вогонь, запропонувавши запитати самого прокурора, "що він там знайшов у своєму кабінеті". Коли журналісти попросили дати чітку відповідь, Ситник почав дратуватися і сказав, що, мовляв, не має "ні можливості, ні, мабуть, морального права" коментувати "ці провокативні статті та заяви певних безвідповідальних журналістів".

Холодницький заперечив конфлікт

Холодницький, виступаючи у четвер, 22 березня, на одному з заходів у Європарламенті, теж згадав "медійну кампанію" навколо цієї історії, але прямих відповідей не уникав. За його словами, якщо хтось хотів таким чином змусити піти у відставку, то цього "не дочекається". "Я піду у відставку тоді, коли вирішу", - наголосив Холодницький у інтерв'ю DW.

Раніше у повідомленнях українських ЗМІ стверджувалося, що НАБУ організувало прослуховування кабінету керівника САП з дозволу суду. Холодницький підтвердив виявлення пристрою, однак уточнив, що не знає, кому той належить. Щодо чуток про конфлікт із Ситником він сказав, що є лише робочі моменти, коли прокурори вимагають від детективів НАБУ щось допрацювати. "Жодних конфліктів немає", - заявив Холодницький.

У підсумку, аби підтвердити відсутність конфліктів, Ситник і Холодницький перед камерами потиснули один одному руки.

Витримали баланс

У Брюсселі, тим не менш, публічні баталії між різними українськими державними структурами, як ГПУ, СБУ та НАБУ, не лишаються непомітними. "Насправді дуже часто міжнародна спільнота дивиться з відвислою щелепою на взаємні звинувачення між правоохоронними органами та антикорупційними агенціями (України. - Ред.)", - каже співрозмовник DW в Єврокомісії, який не хоче називати своє ім'я, і додає, що зрозуміти це дуже важко.

Але публічно офіційні представники ЄС загалом активно хвалили НАБУ. "НАБУ робить дуже важливу роботу за дуже складних обставин", - заявив у четвер єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn). Таку саму думку висловив на заході EPC напередодні й член групи підтримки України в Єврокомісії Франк Пауль (Frank Paul): "НАБУ - це агенція, яка працює, і працює, на нашу думку, дуже успішно".

І хоча у Брюсселі часто повторюють, що Україна за останні чотири роки досягла куди більшого, ніж за попередні понад 20 років, євродепутатка Ребекка Гармс (Rebecca Harms), яка була серед організовувів заходу, присвяченого Україні, відзначила, що важливо в одновій мірі готорити як про успіхи на прикладі НАБУ або "Нафтогазу України", який нещодавно виграв Стокгольмській арбітраж у суперечці з "Газпромом", так і про проблеми. "Наші виборці очікують від нас, що ми не будемо заплющувати очі, коли успіхи відсутні", - зауважила політик з Німеччини у розмові з DW.

Йоганнес Ган головним занепокоєнням назвав те, що в Україні досі нема жодного судового вироку щодо високопосадовців за підсумками розслідувань, які проводить НАБУ. Тому він закликав створити Вищий антикорупційний суд згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. "Це одна з умов для подальшої фінансової підтримки з боку МВФ. Я у постійному та тісному контакті з МВФ та іншими фінансовими інституціями і я можу вас запевнити, що терпіння, м'яко кажучи, вичерпується", - наголосив єврокомісар.

Коли запрацює антикорупційний суд?

У Брюсселі неодноразово згадували про минулорічні події довкола НАБУ, зокрема, появу в Раді законопроекту, який має на меті суттєво полегшити звільнення директора Бюро. Ситник упевнений, що це були не останні події, "спрямовані на знищення антикорупційних органів". Але він так відтворює послідовність подій: раніше представники української політичної еліти стверджували, що антикорупційний суд не потрібен. "І у кінці жовтня замість того щоб створювати цю інституцію, влада вирішила знищити НАБУ, - зазначив Ситник. - Але вся світова спільнота тоді зробила дуже жорсткі меседжі українській владі". Тож як наслідок, за його словами, з'явився законопроект про антикорупційний суд. Водночас і Холодницький, і Ситник не очікують, що антикорупційний суд почне розглядати якісь справи.

За словами Ребекки Гармс, вона роздратована тим, що ухвалення закону про антикорупційний суд у Раді фактично не просувається. Як вона, так і її колега Даріуш Росаті входять до групи так званих "друзів України" у Європарламенті. У четвер вони не стримували критики на адресу Києва. "Ми вже чекаємо на створення антикорупційного суду рік і почули сьогодні, що це триватиме ще рік. Моє враження, що є нестача рішучості у питанні боротьби з корупцією", - зазначив Росаті, який є співголовою парламентського комітету асоціації ЄС-Україна. Він підсумував, що ЄС загалом може жити поряд з Україною, охопленою корупцією, але це в першу чергу в інтересах України - побороти корупцію. І тому він хотів би бачити щирість з боку української влади у цьому питанні.