"Боротьба тимчасово зупинена": посольства Ізраїлю раптово запрацювали по всьому світу

Посольства Ізраїлю відновили роботу по всьому світу після страйку.

Про це йдеться в заяві посольства Ізраїлю в Україні у Facebook. Подібні повідомлення розміщені в акаунтах у соціальних мережах та інших ізраїльських посольств. Зазначимо, що на сайті МЗС Ізраїлю немає повідомлення про відновлення роботи дипустанов.

"Наша боротьба ще не закінчилася, вона тільки тимчасово припинена за рішенням суду. У п'ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу посольства на постійній основі", – йдеться в дописі.

Ізраїль

Нагадаємо, що посольства й консульства Ізраїлю по всьому світу припинили роботу 30 жовтня на тлі затяжного конфлікту дипломатів і військових аташе Міністерства фінансів країни.

Ізраїльські дипломати давно скаржилися на низькі зарплати й погані умови праці. Раз на кілька років вони застосовують трудові санкції, після яких зазвичай слідує загальний страйк.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Державне управління справами під час візиту прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Україні зняло для нього найдорожчий номер у найдорожчому готелі за 100 тис. грн на добу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!