Боротьба проти COVID-19: Верховна Рада збереться на позачергове засідання

У четвер, 7 травня, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, щоб розглянути законопроекти, пов'язані з боротьбою проти COVID-19.

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Відповідна інформація з'явилася на сайті Верховної Ради. Засідання буде скликано у зв'язку з вимогою 156 народних депутатів і почнеться о 14:00. На ньому розглянуть два законопроекти – № 3380 і № 3376.

Перший має на увазі внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню COVID-19, а другий – зміни до Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". У ньому розглянуть поправки щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання

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