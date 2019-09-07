"До перемоги ще далеко!" Сенцов зробив першу заяву після звільнення

Випущений на свободу політв'язень, український режисер Олег Сенцов прямо в аеропорту Бориспіль виступив з першою промовою.

Він подякував всім тим, хто допомагав полоненим і переживав за їх долі. Також він виразив надію, що всі заручники Кремля вийдуть на свободу.

Повний текст заяви Олега Сенцова:

"Всім добрий день. День сьогодні дійсно хороший. Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі. Хочемо сказати дуже велике спасибі всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам і нашим сім'ям, боролися за нас, домагалися нашого звільнення і врешті-решт його домоглися. Велике спасибі.

Сподіваюся, що і всі інші полонені скоро будуть звільнені. Але навіть із звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко".

Олег Сенцов зі своєю донькою Аліною Фото: Павло Чіков

Більше фото звільненого режисера можна подивитися тут. А детальну інформацію про сам обмін полонених в нашій онлайн-трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним другий етап обміну полоненими, а також питання повернення Донбасу.

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