Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"До перемоги ще далеко!" Сенцов зробив першу заяву після звільнення

16.4т Читати матеріал російською

Випущений на свободу політв'язень, український режисер Олег Сенцов прямо в аеропорту Бориспіль виступив з першою промовою.

Він подякував всім тим, хто допомагав полоненим і переживав за їх долі. Також він виразив надію, що всі заручники Кремля вийдуть на свободу.

Повний текст заяви Олега Сенцова:

"Всім добрий день. День сьогодні дійсно хороший. Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі. Хочемо сказати дуже велике спасибі всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам і нашим сім'ям, боролися за нас, домагалися нашого звільнення і врешті-решт його домоглися. Велике спасибі.

Новини
''Гулял в Москве'': Путин проигнорировал возвращение заключенных россиян

Сподіваюся, що і всі інші полонені скоро будуть звільнені. Але навіть із звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко".

Олег Сенцов зі своєю донькою Аліною

Олег Сенцов зі своєю донькою Аліною

Фото: Павло Чіков

Більше фото звільненого режисера можна подивитися тут. А детальну інформацію про сам обмін полонених в нашій онлайн-трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним другий етап обміну полоненими, а також питання повернення Донбасу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
8
381
Смішно
27
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
О как с голодухи то распух хлопец
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Российская тюрьма очень благотворно действует на голодающих х*хлов. Надя и режиссер не дадут соврать. Харя в экран не влезает.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Бухгалтер Борис, и это при том что они голодали!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Вітаєм прибулих з полону, сподіваємось що скоро відпустять і тих, хто на Донбасі і в Криму! Здоров"я, радості й натхнення Вам, дорогІ!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel