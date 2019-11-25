Знаковое назначение состоялось 21 ноября, в день начала революции - президент Владимир Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовской области генерал-майора Юрия Гончарова - который ровно шесть лет назад уже служил в Львовской области и участвовал, как мы понимаем, в борьбе с Евромайданом.

На пост заместителя главы СБУ Львовской области Гончарова назначил президент Виктор Янукович в апреле 2013-го. При Януковиче на приграничную область, где идет контрабанда из Европы, где Львовская табачная фабрика гонит в Европу в особо крупных размерах, назначали, как мы понимаем, далеко не за бесплатно, это была весьма выгодная коммерческая должность, ну и надо было бороться с националистами, Садовой там опять-таки. Пойти на высокую должность в СБУ при Януковиче мог только человек с весьма шаткими моральными устоями или с полным отсутствием таковых. Судя по тому, что Гончарова не уволили, он был лоялен "регионалам" и их пророссийской политике. Сняли с поста Гончарова за его работу на Януковича сразу после революции при Турчинове.

Но опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана, и что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества. В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ. Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ.

В ноябре 2017-го Гончарова назначили главой СБУ Черниговской области - тоже пограничная область, тоже надо работать с контрабандистами. Через неделю после назначения Гончаров купил себе Мерседес GLK.

Совершенно очевидно, что для борьбы с контрабандой президенту Зеленскому нужны "новые лица", никак не связанные с прошлыми коррумпированными кадрами. По крайней мере так оглашалось.

Видимо, президенту показалось, что именно Юрий Гончаров как раз из этих, из "новых". И его вернули на одно из самых коррумпированных направлений, где Гончаров уже самоотверженно боролся при Януковиче. Все знакомое. Граница и бусики с товаром через нее, Львовская табачка, Садовой, которого также как и при Януковиче и при Порошенко надо бы за что-то посадить, националисты, опять же, надо чтобы за ними всеми присматривали... Профессионалы дорого стоят, они нужны всем президентам. А лицо что? Скажем, что "новое" - это вот такое.

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