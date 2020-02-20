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20 лютого • оновлено в 11:30
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Бородянський відхрестився від скандалу з ведучими "112 Україна" на каналі для ОРДЛО

1.4т
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Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, нібито не знав про присутність ведучих "112 Україна" на каналі для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі UATV, і що це призвело до масового звільнення колективу останнього.

А якщо б і знав, то його такий факт зовсім би не збентежив. Про це він сказав в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Міністр зауважив, мовляв, тільки 19 лютого дізнався про те, що Володимир Полуєв і Анна Степанець зі 112-го проводять консультації із журналістами нового телеканалу для ОРДЛО. Й зазначив, що з питаннями щодо кадрів потрібно звертатися до в. о. директорки каналу Юлії Островської.

Володимир Бородянський

Володимир Бородянський

"Мене непокоїть тільки одне. Щоб люди, які працюють на цьому каналі, дотримувалися етичного кодексу", – заявив Бородянський.

Йому нагадали, що про людей зі "112 Україна" ще 10 лютого повідомила Олена Трибушна з UATV, яка відмовилася від керівництва інформаційним мовленням державного телеканалу для тимчасово окупованих територій. Однак міністр відповів, що інформація про консультантів його на той час не стурбувала і він не збирається з’ясовувати, що ті роблять на каналі.

"Не знаю, не з’ясовував. Зараз не можу сказати чому, тоді не стурбувало. Про те, що консультують канал ці дві особи, я дізнався тільки сьогодні.. Вважаю, що якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, вони мають нести покарання та не повинні працювати в органах державної влади", – виправдався Бородянський.

Крім цього, міністр також заявив, що не дивиться телеканал "112 Україна", бо вбачає у його новинах елементи недотримання етичних норм.

"Не можу відтворити конкретні випадки. Не сподобалося, як заангажовано і неправдиво подавалась інформація, я перестав його дивитися", – стверджує Бородянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Канали Медведчука
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
Теги
Міністерство молоді та спорту ОРДЛО ведуча російські телеканали
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