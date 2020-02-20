Бородянський відхрестився від скандалу з ведучими "112 Україна" на каналі для ОРДЛО

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, нібито не знав про присутність ведучих "112 Україна" на каналі для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі UATV, і що це призвело до масового звільнення колективу останнього.

А якщо б і знав, то його такий факт зовсім би не збентежив. Про це він сказав в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Міністр зауважив, мовляв, тільки 19 лютого дізнався про те, що Володимир Полуєв і Анна Степанець зі 112-го проводять консультації із журналістами нового телеканалу для ОРДЛО. Й зазначив, що з питаннями щодо кадрів потрібно звертатися до в. о. директорки каналу Юлії Островської.

Володимир Бородянський

"Мене непокоїть тільки одне. Щоб люди, які працюють на цьому каналі, дотримувалися етичного кодексу", – заявив Бородянський.

Йому нагадали, що про людей зі "112 Україна" ще 10 лютого повідомила Олена Трибушна з UATV, яка відмовилася від керівництва інформаційним мовленням державного телеканалу для тимчасово окупованих територій. Однак міністр відповів, що інформація про консультантів його на той час не стурбувала і він не збирається з’ясовувати, що ті роблять на каналі.

"Не знаю, не з’ясовував. Зараз не можу сказати чому, тоді не стурбувало. Про те, що консультують канал ці дві особи, я дізнався тільки сьогодні.. Вважаю, що якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, вони мають нести покарання та не повинні працювати в органах державної влади", – виправдався Бородянський.

Крім цього, міністр також заявив, що не дивиться телеканал "112 Україна", бо вбачає у його новинах елементи недотримання етичних норм.

"Не можу відтворити конкретні випадки. Не сподобалося, як заангажовано і неправдиво подавалась інформація, я перестав його дивитися", – стверджує Бородянський.

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