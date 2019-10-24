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25 жовтня • оновлено в 00:13
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"Не дебіл, а покидьок": міністр культури назвав Коломойського хамом

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Міністр культури Володимир Бородянський відповів на образи бізнесмена Ігоря Коломойського після його вибачень перед ексглавою Національного банку Валерією Гонтаревою за номер "Кварталу 95".

Своєю реакцією політик поділився в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю", передає "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого сорту! Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди", – сказав Бородянський. Образи з боку Коломойського він назвав реакцією "невихованої людини".

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Бородянський назвав Коломойського хамом

Бородянський назвав Коломойського хамом

Міністр також пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревою за скандальний виступ коміків.

"Моє вибачення я написав із точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що сталося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим", – сказав Бородянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бородянський заявив, що йому соромно за номер про підпал будинку Гонтаревої, який показали студія "Квартал 95" і хор Верьовки.

"Нехай краще вибачиться перед усіма постраждалими від Гонтаревої. Крім Коломойського. Тому що коли він вибачається за когось перед Гонтаревою, це означає, що він не дебіл, а покидьок",відповів міністру Коломойський.

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Особи
Володимир Бородянський Ігор Коломойський Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Теги
Міністерство культури Хор Верьовки Квартал 95
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Анекдот времен СССР при плохо работающей телефонной сети, когда отвечал другой номер было обычным делом: Это прачечная? Хуячечная, это Министерство культуры!
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