"Не дебіл, а покидьок": міністр культури назвав Коломойського хамом

Міністр культури Володимир Бородянський відповів на образи бізнесмена Ігоря Коломойського після його вибачень перед ексглавою Національного банку Валерією Гонтаревою за номер "Кварталу 95".

Своєю реакцією політик поділився в ефірі програми "Суботнє інтерв'ю", передає "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого сорту! Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди", – сказав Бородянський. Образи з боку Коломойського він назвав реакцією "невихованої людини".

Бородянський назвав Коломойського хамом

Міністр також пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревою за скандальний виступ коміків.

"Моє вибачення я написав із точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що сталося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим", – сказав Бородянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бородянський заявив, що йому соромно за номер про підпал будинку Гонтаревої, який показали студія "Квартал 95" і хор Верьовки.

"Нехай краще вибачиться перед усіма постраждалими від Гонтаревої. Крім Коломойського. Тому що коли він вибачається за когось перед Гонтаревою, це означає, що він не дебіл, а покидьок", – відповів міністру Коломойський.

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