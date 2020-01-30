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30 січня • оновлено в 13:17
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Борислав Береза: поставте екснардепу гостре питання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV у четвер, 30 січня, стане народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Борислав Береза: поставте екснардепу гостре питання

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Бориславом Березою сьогодні о 17:30.

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Автор
Павло Заяц
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Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
а кто он такой,что б ему вопросы задавать ? троещинск.б--ыыддло---
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Чем Береза лучше Бляхера???
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