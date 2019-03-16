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Борислав Береза
Борислав Береза
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Власть, которую мы заслужили

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Всех депутатов и президентов в Украине выбрали граждане Украины. Не голландцы или французы, не финны или камерунцы, и даже не американцы с россиянами, а именно украинцы.

Мы выбираем свою власть, а они свою. И это та власть, которую мы заслужили, как бы это кому не нравилось бы. В ВР нет ни одного человека, который бы выиграл депутатство в лотерею, получил бы его в подарок или нашел на улице. Всех выбрали люди. Кого-то по мажоритарным округам, а кого-то по списку, но выбрали. Большинство переизбрали вновь, как и несколько раз до того. И переизберут снова. Это происходит потому, что большинство избирателей, к сожалению, не анализируют обещания депутатов, что они выполнили и как работали. А также не коррелируют все это со своей жизнью. За такой свой нелепый выбор мы получаем соответственную власть.

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Мы сами выкопали яму себе и стране

И не стоит искать оправдание тому, что какие-то депутаты прошли по спискам, а вы голосовали за партию. Тезис о том, что партия хорошая, а отдельные депутаты плохие, не работает. Если вы покупаете бутылку с водой, а в ней плавает крысиный хвостик, то это станет причиной для вас не покупать эту бутылку. И вы не будете искать оправдание себе, что в бутылке не целая дохлая крыса, а только хвостик. Вы возьмете другую бутылку. С партиями все так же. И если бы вы более ответственно подходили к выбору, то это мотивировало бы партии более качественно формировать списки, не продавать места и не брать откровенно токсичный шлак в свои ряды. Ведь кто идет по спискам тоже известно заранее. Поэтому если вам лень изначально анализировать список, то потом не удивляйтесь кнопкодавству, отсутствию нардепов в зале и низкому потенциалу ВР. Согласен с тем, что у всех нас есть право на ошибку. Хороший активист, хороший журналист, хороший бизнесмен или хороший военный не обязательно станет хорошим политиком. Но повторное переизбрание тех, кто не справляется или замарал себя, показывает то, что вы не способны на анализ и выводы.

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Власть, которую мы заслужили

Если вы не умеете делать правильный выбор, то платите за свои ошибки. Если вы не умете контролировать власть, то платите за свое неумение. Если вы не хотите учиться на своих ошибках, то платите за бестолковость. Вернее, платим все мы.

В этой жизни мы всегда и за все платим. За что-то временем, здоровьем или деньгами. За что-то жизнью, будущим наших детей или упущенными возможностями. Цена за действие или бездействие есть всегда. Это надо помнить делая выбор. Любой выбор. И помните, что мы всегда пожинаем плоды того или иного нашего выбора. Думайте прежде, чем делать выбор. Всегда думайте о последствиях.

То, что я пишу - это неприятные для многих мысли. Поэтому их мало кто вам говорит. Зачем политику злить своего избирателя? Я не злю вас, а хочу, чтобы вы задумались и сделали выводы. Поймите, что нет иного пути, кроме ответственного подхода к своему волеизъявлению. И если вы безразличны к анализу кандидатов или продаете свои голоса на выборах, то итог предсказуем. Вы можете соглашаться или спорить со мной, но наша с вами жизнь начнет меняться лишь тогда, когда мы все осознаем, что есть причинно-следственная связь между нашим выборов и качеством жизни. Не верите? Посмотрите на Германию, Австрию, Великобританию, Израиль, Эстонию и другие страны в которых отсутствует скупка и продажа голосов и есть ответственное отношение к выбору власти. У них тоже не все идеально, но их ситуация значительно лучше по сравнению с нами. А главное, что эта проблема у нас появилась не вчера и не 5 лет назад. И пока мы с этим не разберемся, пока не станем более ответственными и пока не проэволюционируем, то на улучшения можно не рассчитывать. Но мы же хотим жить лучше? Значит пора обществу взрослеть и менять свое отношение к выбору. Других вариантов нет.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
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Сокольник Віктор
Сокольник Віктор
Націоналістів, як єдину тверезу силу, ніхто не слухав - всі любили Росію і її "вєлікоскрєпний язик". Продовжуйте в тому ж дусі і далі!!!
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Сокольник Віктор
Сокольник Віктор
Подивіться як голосували за президента в 1991 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1991 Ось таку картин, з деякими варіаціями, маємо і зараз, тобто російськомовні регіони тримають Україну за горло всі 28 років.
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Пане Бориславе, як зручно кидати лайно в виборців та скромно мовчати про те, що ВР перетворила Україну з парламентсько-президентської країни в президентську вотчину. Чи винні виборці у тому, що вже майже три роки ВР не має де-факто та де-юре правлячої коаліції, що влада узурпована Президентом. Чи не нардепи повинні були першими повстати проти порушення Регламенту ВР та Конституції? Ми розуміємо, що війна і ворог на порозі нашого дому, але ж це не є виправданням безвольної поведінки нардепів, бо народ тут ні до чого. Чи можливо таке не тільки в європейських країнах, а скажімо в Південної Кореї, де як в нас найближче оточення Президента (Главкома за Конституцією) є клептоманами, що збагачуються на крові ( оборонні замовлення і є кров наших захісників), а він (Президент-Главнокомандуючий) з великою помпою балотується на другий строк з чисельною підтримкою нардепів та реклами у всіх ЗМІ ?? Саме тому, шановний Депутате, потрібно спочатку пройти катарсис самому, а вже потім вимагати від виборців вчитися політичному аналізу.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Бурий Юрій, Ну, і хто ж їх вибрав? цих НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ? з місяця прислали? І таке відбувається всі 26 років виборів. Звідки ОБРАНЦІ? Це весь той самий грунт звідки ростуть ОБРАНЦІ. Це-традиція. Кого б ви не обрали буде теж саме-глубство,дуля в кишені,заздрощі,комплекси недоучок. Ви ж ,даю голову на ваш суд, не вивчали ні психологію,ні філософію,нічого ж із синергетичних дисциплін-і мало...здатні до аналізу. Діалектика (чи то за Гегелем,чи навіть Леніним) подій вимагає самоаналізу,а не звинувачення сторонніх умов і осіб. Перед нами вибір-задовольнити свою помсту,чи зберегти КРАЇНУ. Ви- махновець,в гіршому розумінні слова.
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