Всех депутатов и президентов в Украине выбрали граждане Украины. Не голландцы или французы, не финны или камерунцы, и даже не американцы с россиянами, а именно украинцы.

Мы выбираем свою власть, а они свою. И это та власть, которую мы заслужили, как бы это кому не нравилось бы. В ВР нет ни одного человека, который бы выиграл депутатство в лотерею, получил бы его в подарок или нашел на улице. Всех выбрали люди. Кого-то по мажоритарным округам, а кого-то по списку, но выбрали. Большинство переизбрали вновь, как и несколько раз до того. И переизберут снова. Это происходит потому, что большинство избирателей, к сожалению, не анализируют обещания депутатов, что они выполнили и как работали. А также не коррелируют все это со своей жизнью. За такой свой нелепый выбор мы получаем соответственную власть.

Новини Мы сами выкопали яму себе и стране

И не стоит искать оправдание тому, что какие-то депутаты прошли по спискам, а вы голосовали за партию. Тезис о том, что партия хорошая, а отдельные депутаты плохие, не работает. Если вы покупаете бутылку с водой, а в ней плавает крысиный хвостик, то это станет причиной для вас не покупать эту бутылку. И вы не будете искать оправдание себе, что в бутылке не целая дохлая крыса, а только хвостик. Вы возьмете другую бутылку. С партиями все так же. И если бы вы более ответственно подходили к выбору, то это мотивировало бы партии более качественно формировать списки, не продавать места и не брать откровенно токсичный шлак в свои ряды. Ведь кто идет по спискам тоже известно заранее. Поэтому если вам лень изначально анализировать список, то потом не удивляйтесь кнопкодавству, отсутствию нардепов в зале и низкому потенциалу ВР. Согласен с тем, что у всех нас есть право на ошибку. Хороший активист, хороший журналист, хороший бизнесмен или хороший военный не обязательно станет хорошим политиком. Но повторное переизбрание тех, кто не справляется или замарал себя, показывает то, что вы не способны на анализ и выводы.

Если вы не умеете делать правильный выбор, то платите за свои ошибки. Если вы не умете контролировать власть, то платите за свое неумение. Если вы не хотите учиться на своих ошибках, то платите за бестолковость. Вернее, платим все мы.

В этой жизни мы всегда и за все платим. За что-то временем, здоровьем или деньгами. За что-то жизнью, будущим наших детей или упущенными возможностями. Цена за действие или бездействие есть всегда. Это надо помнить делая выбор. Любой выбор. И помните, что мы всегда пожинаем плоды того или иного нашего выбора. Думайте прежде, чем делать выбор. Всегда думайте о последствиях.

То, что я пишу - это неприятные для многих мысли. Поэтому их мало кто вам говорит. Зачем политику злить своего избирателя? Я не злю вас, а хочу, чтобы вы задумались и сделали выводы. Поймите, что нет иного пути, кроме ответственного подхода к своему волеизъявлению. И если вы безразличны к анализу кандидатов или продаете свои голоса на выборах, то итог предсказуем. Вы можете соглашаться или спорить со мной, но наша с вами жизнь начнет меняться лишь тогда, когда мы все осознаем, что есть причинно-следственная связь между нашим выборов и качеством жизни. Не верите? Посмотрите на Германию, Австрию, Великобританию, Израиль, Эстонию и другие страны в которых отсутствует скупка и продажа голосов и есть ответственное отношение к выбору власти. У них тоже не все идеально, но их ситуация значительно лучше по сравнению с нами. А главное, что эта проблема у нас появилась не вчера и не 5 лет назад. И пока мы с этим не разберемся, пока не станем более ответственными и пока не проэволюционируем, то на улучшения можно не рассчитывать. Но мы же хотим жить лучше? Значит пора обществу взрослеть и менять свое отношение к выбору. Других вариантов нет.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!