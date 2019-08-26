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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

"Ты - кнопка, бл*дь", или Что вы понимаете в парламентаризме?

27.9т Читати матеріал російською

Прочитал, что на первом заседании ВР представители "Слуги народа" планируют рассмотреть около 60-70 ключевых законопроектов.

Воспользовавшись случаем, спросил у двух представителей европейских парламентов и одного израильского парламентария: возможно ли подобное у них? Услышал три интересных мысли:

1. На изучение подобного количества законопроектов необходимо большое количество времени. Эти законопроекты уже опубликованы? Где могут увидеть эти законопроекты новые депутаты, чтобы с ними ознакомится? Ведь они же не могут голосовать за то, с чем не ознакомлены.

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2. Если не обсуждать законопроекты, не соблюдать процедуру, не вносить правки и не соотносить их возможные действия с законодательной базой государства, то можно принять закон за три минуты. Озвучили название, физическое голосование, озвучивание результата. Но это уже будет не парламент, хотя позволяет принимать 20 законов в час.

3. Мы думаем не только о рейтинге, но и о последствиях. И о том, что законы, которые мы примем, будут влиять на жизнь государства и на нашу жизнь даже после завершения нашей каденции.

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В общем они смотрят на этот объем законопроектов со скепсисом. Но что они понимают в парламентаризме? А кроме того, они, видимо, не знают высказывание мэра Харькова Кернеса: "Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?" А новых депутатов ВР, скорее всего, с этим определением уже ознакомили. И объяснили им их функцию.

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Хотя мне очень интересно и то сколько из тех депутатов, кто будет давить кнопки в ВР 28 августа и 3 сентября будут знакомы с тем за что голосуют, со сравнительными таблицами, с выводами ГНЭУ и с сутью самих законопроектов.

И думаю, что журналисты, которые не нужны для общения власти с обществом, смогут провести подобный опрос.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
політичний блог
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Тарас Бор
Тарас Бор
Господин Берёза забыл упомянуть,что при нынешней системе депутат,прошедший по партийным спискам,просто обязан голосовать так,как решила фракция.Или лишится мандата.Так что по сути абсолютно нет смысла избирать 450 парламентариев,которые недёшево обходятся налогоплательщикам.Ведь ,давайте смотреть правде в лицо,решения принимают гораздо меньшее количество людей.
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Береза сдает сам себя - "...спросил у двух представителей европейских парламентов и одного израильского парламентария, возможно ли подобное у них?". Первый же вопрос к самому Березе - а что, его собственного опыта "парламентаризма" недостаточно, чтобы понять такую простейшую вещь? Видимо, нет.
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Партия сказала надо,депутат ответил есть!Они эти законы еще в первой серии 'Слуги наорода'изучили.
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